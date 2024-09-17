熱帶低氣壓形成　天文台料與港保持600公里距離　一情況始發風球

天文台今日（17日，中秋節）下午指現時位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。



天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。



▼9月16日 中秋節前夕迎月夜大坑舞火龍▼



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預測周五下午越南中部登陸 增強至強烈熱帶風暴

天文台下午發表預測移動路徑圖，在下午2時集結在香港之東南偏南約710公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。

按移動路徑圖，預測會增強至熱帶風暴，周三（18日）下午移至西沙群島，周四（19日）再移至海南島以南並增強，周五（20日）下午在越南中部登陸，屆時增強至強烈熱帶風暴。

天文台9月17日下午發出預測移動路徑圖。(天文台圖片)

東北季候風將至廣東沿岸風勢較大 天文台研發強烈季候風信號

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，天文台屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號。

天文台料今日下午部分時間有陽光及酷熱，今晚外出賞月要留意，預測漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

受東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日風勢頗大，有一兩陣驟雨。預料東北季候風在周末稍為緩和，而另一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。

天文台預測明日吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，早上部分時間多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間大致天晴及酷熱。氣溫介乎27至34度。

9月17日中秋節中午後，天文台尖沙咀總部在約14:30分錄得攝氏35.7度，創1884年有紀錄以來最熱中秋節。（天文台圖片)

天文台今日近中午在尖沙咀總部錄得攝氏33.8度，打破2023年最熱中秋節（33.7度）紀錄，為1884年有紀錄以來最熱中秋節，下午約13:45升至35.5度，創今年新高，在約14:30更升至35.7度。