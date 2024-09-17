熱帶低氣壓形成 天文台料與港保持600公里距離 一情況始發風球
撰文：倪清江
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天文台今日（17日，中秋節）下午指現時位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。
天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。
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預測周五下午越南中部登陸 增強至強烈熱帶風暴
天文台下午發表預測移動路徑圖，在下午2時集結在香港之東南偏南約710公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。
按移動路徑圖，預測會增強至熱帶風暴，周三（18日）下午移至西沙群島，周四（19日）再移至海南島以南並增強，周五（20日）下午在越南中部登陸，屆時增強至強烈熱帶風暴。
東北季候風將至廣東沿岸風勢較大 天文台研發強烈季候風信號
天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，天文台屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號。
天文台料今日下午部分時間有陽光及酷熱，今晚外出賞月要留意，預測漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
受東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日風勢頗大，有一兩陣驟雨。預料東北季候風在周末稍為緩和，而另一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。
天文台預測明日吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，早上部分時間多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間大致天晴及酷熱。氣溫介乎27至34度。
天文台今日近中午在尖沙咀總部錄得攝氏33.8度，打破2023年最熱中秋節（33.7度）紀錄，為1884年有紀錄以來最熱中秋節，下午約13:45升至35.5度，創今年新高，在約14:30更升至35.7度。
中秋節天氣｜打破最熱中秋氣溫紀錄 熱帶氣旋料移向海南島至越南中秋天氣｜今大致多雲 日間炎熱市區32度 稍後局部地區有雷暴南海或有熱帶氣旋生成 天文台傾向發「黑球」 兩情況才會發風球打風｜天文台料有風暴入南海 日氣象廳料周五港西南400公里掠過天氣｜今日最高32度 初時局部地區有雷暴 中秋酷熱大致多雲颱風貝碧嘉｜另一風暴生成料又襲沖繩華東 摩羯「越洋」襲孟加拉天文台料低壓系統較大機會橫過南海中北部 中秋節晚上局部有雷暴