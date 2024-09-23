天氣｜今日有幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大 早上氣溫比昨低3至4度
撰文：蕭通
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一股東北季候風正影響華南沿岸。天文台指出，本港今日（23日）早上氣溫普遍較昨日低3至4度。同時，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。稍後轉吹偏東風。
天文台展望，明日（24日）仍然有驟雨。本周中後期驟雨逐漸減少，天色較為明朗。
▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼
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東北季候風影響 風勢頗大及稍涼
天文台表示，東北季候風會在今日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，天氣稍涼。受南海北部的廣闊低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，低壓槽上亦可能有低壓區形成並靠近廣東沿岸。隨著該廣闊低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗
▼天文台九天天氣預報▼
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明日仍有幾陣狂風雷暴 國慶日局部地區有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（24日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎24至28度。周三（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，最高氣溫回升至29度。
周四（26日）至下周二的國慶日（10月1日）均部份時間有陽光及有驟雨，其中國慶日局部地區有驟雨。除周四最高31度， 之後連日介乎27至32度。
運輸署於6時07表示， 因山泥傾瀉，赤柱峽道（來回方向）介乎舂磡角道與大潭道之間的全線現已封閉。另外，因水管緊急維修，由荃灣路（往屯門方向）通往葵青路（葵青交匯處）的支路的部份行車線現已封閉。
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