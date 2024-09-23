天文台特別天氣提示｜香港以南水域雨帶 料未來一兩小時影響本港
撰文：李秋玲
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天文台下午3時40分、發出特別天氣提示，指香港以南水域的雨帶正向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港。
東北季候風正為華南帶來稍涼的天氣。天文台今早(23日)錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。此外，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。預測明日仍然有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。
▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼
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【15:40】天文台特別天氣提示：香港以南水域的雨帶正向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港。市民請提高警惕。
天文台今早錄最低氣温23.4度 今年入秋以來最低紀錄
天文台今早表示，東北季候風正為華南帶來稍涼的天氣。本港方面，天文台今早錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。此外，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。
高空反氣旋逐漸增強 本周中後期天色較明朗
天文台指，現時位於南海北部的低壓槽會在明日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴，而低壓槽上在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。
▼天文台九天天氣預報▼
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明日仍有幾陣狂風雷暴 國慶日部分時間有陽光有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（24日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎24至28度。周三（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至30度。
周四（26日）及周五(27日)均部份時間有陽光及有驟雨，氣温回升至32 度。
下周二國慶日(10月1日 )部分時間有陽光，有幾陣驟雨。除周四最高31度， 之後連日介乎27至32度。
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