酷熱天氣｜今日天晴市區達34度　新界再高兩三度　明國慶日仍酷熱

強颱風山陀兒的外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（30日）大致天晴。早上最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，吹和緩西北風。



天文台展望，明日國慶日（10月1日）大致天晴及酷熱，北風逐漸增強，星期三（10月2日）至星期四（10月3日）風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。



圖為截至9月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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山陀兒帶來酷熱天氣 料移向台灣至東海一帶

天文台表示，熱帶氣旋山陀兒會在今明兩日橫過呂宋海峽並逐漸增強，其外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣，隨後山陀兒會移向台灣至東海一帶。在上午5時，山陀兒集結在馬尼拉之東北偏北約620公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里。

預料一股清勁至強風程度的東北季候風，會在明日國慶日（10月1日）抵達廣東，本周中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。而一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月30日清晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月28日 水龍捲維港掠過維港▼



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本周中後期晴朗乾燥 早晚稍涼及溫差較大

根據天文台九天天氣預報，明日國慶日（10月1日）大致天晴，日間酷熱達33度。

周三（10月2日）至周五（10月4日）均早晚稍涼， 連日最低22至23度，最高28至29度。其中周三及周四（10月3日）日間大致天晴及乾燥；周四非常乾燥，相對濕度介乎35%至70%。周五稍後有一兩陣微雨。周六（10月5日）仍早上稍涼，介乎23至29度。

下周日（10月6日）至下周二（10月8日）均部份時間有陽光，連日最低24至25度，最高均料30度。