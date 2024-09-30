維港水龍捲｜65年來首次　天文台拆解成因：東西風相遇產生水龍捲

維多利亞港海面上周六（28日）中午12時半出現水龍捲，是天文台自1959年起，首次在維港內有水龍捲報告。天文台今日發表「天氣隨筆」，拆解水龍捲在維港出現的成因，指當日維港初時吹西風，但一股偏東氣流其後影響本港，兩股氣流相遇後形成漩渦，令水龍捲短暫出現。



天文台又表示，水龍捲屬小尺度的強對流天氣系統，發展迅速，出現時間、位置有非常大的隨機性，現今最先進科技也難以提早對其作預測。天文台現時在沙螺灣運行的相控陣天氣雷達雖可監測水龍捲，但受其附近的地形阻擋，未能清楚監測到維港近海面的情況。天文台計劃通過建立相控陣雷達網絡，以加強監測。



▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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維港同時出現東、西風造成水平風切變 致漩渦形成產生水龍捲

天文台科學主任在「天氣隨筆」發表題為《維港舞「水龍」》文章，指出上周六受高空擾動影響，香港天氣不穩定，早上雖然有陽光，但溫度上升令大氣的不穩定度增加，有利強對流天氣發展。

天文台於上午11時05分發出雷暴警告，初時雷雨較集中在新界北部，隨着雷雨區發展，港島東及九龍東亦逐漸受影響。

維港當日初時吹西風，而一股偏東氣流在日間由東向西逐漸影響香港，維港東部隨之出現偏東風，造成了局部地區的水平風切變。兩股氣流相遇之處容易有漩渦形成，最後維港短暫出現了水龍捲。

9月28日下午12時25分維港一帶的風場。（天文台圖片）

天文台計劃建立相控陣雷達網絡 加強監測強對流天氣系統

天文台又表示，水龍捲屬小尺度的強對流天氣系統，發展迅速，強度及移動變化較大。其出現時間、位置有非常大的隨機性，生命周期可以非常短，由形成到消散可能歷時只有數分鐘至十數分鐘，所以即使以現今最先進科技也較難提早對其作出準確預測。

天文台指，天文台現時會透過雷達分析強對流的發展和移動，惟本港有不少高山，為了監測仍在較遠位置但可能影響本港的天氣系統，如熱帶氣旋、颮線等，天氣雷達一般安裝在較高的山上，因此它們對監測近地面或海面且尺度細小的天氣系統仍有限制。

天文台初步分析顯示，現時在沙螺灣運行的相控陣天氣雷達可捕捉到水龍捲，但由於受其附近的地形阻擋，仍未能清楚監測到維港近海面的情況。天文台計劃通過建立相控陣雷達網絡，以加強監測水龍捲這類尺度細小的強對流天氣系統。

▼9月28日 水龍捲掠過維港▼

