天文台發出酷熱天氣警告 25年來暫最遲發出 元朗錄34度
撰文：韋景全
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今年10月異常高溫，廣東沿岸今日（22日）天氣普遍晴朗，天文台今日早上6時45分發出酷熱天氣警告，至下午5時半取消，生效10小時45分，再創2000年推出以來，暫為25年來最遲發出的酷熱天氣警告。天文台總部下午錄得攝氏32.4度，接近酷熱水平；多區下午氣溫升至逾33度，新界西元朗公園及濕地公園更分別錄得34及34.1度。
▼10月22日 天文台發出歷來最遲酷熱天氣警告▼
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天文台上周六（19日）下午在總部錄得33.6度，其後升至33.7度，為截至當日有記錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子，跑馬地更錄得35.3度高溫；天文台當日也有發出酷熱天氣警告，由早上10時15分生效至下午6時，打破2017年10月12日最遲發出紀錄。
天文台今早預測今日市區也會升至33度，在早上6時45分發出酷熱天氣警告。
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