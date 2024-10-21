秋颱｜天文台發路徑圖　料熱帶低氣壓周六升級颱風　逼近港警戒線

天文台今日（21日）指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區，已增強為熱帶氣旋最低級別的熱帶低氣壓。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,370公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。天文台並公布該熱帶低氣壓的路徑圖，預測該熱帶低氣壓會於周六（26日）升級至颱風，並於當日吹襲菲律賓呂宋北部，逼近本港東南800公里警戒範圍，趨向進入南中國海中部。



本港天文台10月21日發出熱帶低氣壓的移動路徑圖，預測會在周六（26日）升級至颱風，並於當日最接近呂宋。 （天文台圖片）

本港天文台10月21日發出熱帶低氣壓的移動路徑圖，預測至周六（26日）其中心附近最高持續風速達每小時120公里，升至颱風級數。 （天文台圖片）

天文台：移向呂宋以東海域後路徑存在變數

天文台今晨指出，該熱帶低氣壓會在未來數日逐漸增強，並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

據天文台預測，該熱帶低氣壓會在明日（22日）凌晨2時前，升級至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時75公里。至周三（23日）再升至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。

在之後的周四（24日）及周五（25日）雖仍維持為強烈熱帶風暴，但風力將逐步增強，料於周六凌晨2時前加強至颱風級數，中心附近最高持續風速達每小時120公里。

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▼東亞氣象機構發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



日韓台官方氣象機構料周五移至呂宋海峽

日本、韓國及台灣的官方氣象機構，昨日已將廣闊低壓區升格為熱帶低氣壓，並發放未來數日預測移動路徑圖，料本周五（25日）移至台灣南部至菲律賓呂宋北部之間的呂宋海峽一帶。

三間官方氣象機構均未有發放周六（26日）以後的預測，會否進入南中國海北部，仍屬未知之數。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月20日的預測▼



▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月20日的預測▼



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AI「盤古」及「伏羲」預測會進入南海北部

不過，天文台「地球天氣」網頁展示的人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」，昨日的結果均料會進入南海北部。

「盤古」預測該熱帶氣旋一直逼近香港以東海域，在下周日（27日）靠近汕頭外海並減弱，其後突轉東北移動進入台灣海峽，在下周一（28日）在福建南部登陸並消散。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月20日預測▼



圖為天文台截至10月21日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四及周五極乾燥 相對濕度低至35% 周五市區最低22度

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸緩和。預料一股乾燥的東北季候風會在明日（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。

九天天氣預報顯示，周六（26日）及 周日（27日）風力將會提高，吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。 周一（28日）及周二（29日）均吹北至東北風4至5級。 其中周四及周五（24及25日）極乾燥，相對濕度分別最低40%及35%。

明日日間酷熱，介乎26至33度。周三為（23日）二十四節氣「霜降」，當日最低為24度，比明日最高的33度差9度。周三至周五最高均30度，其中周五低見22度，與最高氣溫相差達8度。