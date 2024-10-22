天氣｜今日酷熱市區達33度　未來數日乾燥及早晚溫差頗大

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚（22日）抵達華南沿岸。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥。最低氣溫約26度。日間酷熱，局部地區有煙霞，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風，晚上北風增強。酷熱天氣警告已於今晨6時45分發出，天文台提醒市民應慎防中暑。



天文台展望，未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚顯著較涼，最低氣溫降至22度左右，日夜溫差頗大。接近周末風勢頗大。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為潭美。



圖為截至10月22清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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潭美增強為熱帶風暴 料本周後期進入南海

天文台預測，熱帶氣旋潭美會在未來一兩日逐漸增強，並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。

天文台路徑圖預測，潭美周五（25日）以強烈熱帶風暴級別，掠過菲律賓呂宋北部後，進入南中國海並增強為颱風，再持續向西移動，在周六（26日）掠過本港南面約400公里。

在上午6時，潭美集結在馬尼拉以東約770公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。

本港天文台10月22日更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，預測會在周六（26日）移至本港南部約400公里。 （天文台圖片）

東北季候風及潭美共同影響 本周後期風大有驟雨

天文台表示，預料一股乾燥的東北季候風會在今日抵達華南，隨後兩三日該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

另外，預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月22清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日「霜降」乾燥最低24度 周四早晚溫差達9度

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）為二十四節氣的「霜降」，大致天晴及乾燥，相對濕度最低45%，氣溫介乎24至30度，最低氣溫比今日最高的33度少9度。

周四（24日）及周五（25日）均乾燥，其中周四相對濕度低見35%，周五為40%。周四低見22度，與同日最高的31度相差9度。周五則介乎23至31度。

周六（26日）至下周一（28日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，海有湧浪。周六風勢加強，吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。隨後兩日均吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級。

下周二（29日）及下周三（27日）有驟雨，短暫時間有陽光，最高27度。其中下周二最低22度、下周三低見21度。