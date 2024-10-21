秋季颱風｜天文台料周六移至東南約600公里　周日離岸高地吹7級風

天文台今日（21日）凌晨公布，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區已增強為熱帶氣旋最低級別的熱帶低氣壓，並發布預測移動路徑圖。天文台今早更新資料，料比原預計移動更快，本周五（25日）以颱風級別掠過菲律賓呂宋北部後，稍為減弱成強烈熱帶風暴並進入本港東南800公里警戒範圍，在周六（26日）移至本港東南約600公里內，其時再增強為颱風。



九天天氣預報顯示，本港周六（26日）起風力上升，主要吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，到周日（27日）增至7級。6級及7級為強風，即3號風球風力。



天文台未公布該熱帶氣旋周六早上之後的預測移動路徑。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測會趨向廣東東部汕頭，周日在本港以東近距離登陸並消散；另兩個人工智能天氣預測模式結果則顯示，該熱帶氣旋在南海中北部打橫行至海南島附近，再突轉東北移動逼近珠江口，在香港以東汕頭登陸，或是被「消滅」於香港東南外海的東沙島附近，這個預測「戰線」可能拖至下周中。



本港天文台10月21日早上更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，預測會在周六（26日）早上移至本港東南約600公里，並再增強為颱風。 （天文台圖片）

熱帶低氣壓10月21日中午集結在菲律賓馬尼拉以東約1,220公里，組織鬆散。（Tropical Tidbits圖片）

天文台：較大可能進入南海東北部 其後向西或向西北移動

在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,220公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。而在今早8時，該熱帶低氣壓集結在本港東南偏東約2,200公里。

天文台在早上11時半更新預報，指該熱帶氣旋會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大可能進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。

預測周五進入南中國海 周六再增強為颱風

據天文台預測，該熱帶低氣壓會在明日（22日）早上8時前升級至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時85公里。至周三（23日）早上再升至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時105公里。到周四（24日）早上增強為颱風，向西橫過菲律賓呂宋北部，中心附近最高持續風速增至每小時120公里。

天文台料該熱帶氣旋周五（25日）早上稍為減弱為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時110公里，並進入南中國海，即香港東南800公里警戒範圍，其後向西北移動，在周六早上移至本港東南約600公里內，再增強至颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時120公里。

預測的位置和強度。（天文台圖片）

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▼東亞氣象機構發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月20日的預測▼



▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月20日的預測▼



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AI「盤古」及「伏羲」預測會進入南海北部

不過，天文台「地球天氣」網頁展示的人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」，昨日（21日)的結果均料會進入南海北部。

「盤古」預測該熱帶氣旋一直逼近香港以東海域，在下周日（27日）靠近汕頭外海並減弱，其後突轉東北移動進入台灣海峽，在下周一（28日）在福建南部登陸並消散。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月20日預測▼



圖為天文台截至10月21日上午11時半更新的九天天氣預報，預測本港周六至下周一風力上升。（天文台網頁圖片）

天文台料周六起一連三日港風力明顯上升 海有湧浪

香港今次會否打風？或可從天文台上午11時半更新的九天天氣預報看出端倪。該熱帶氣旋在周六移至本港東南600公里，天文台料本港風力開始上升，離岸及高地間中風力間中達3號風球的強風風力（6及7級），海有湧浪，為熱帶氣旋逼近時出現情況。

．星期五（25日）：吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致天晴，日間非常乾燥。

．星期六（26日）：吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光，海有湧浪。

．下星期日（27日）：吹東北風4至5級，離岸及高地間中達7級；同樣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

．下星期一（28日）：吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

明日起十分乾燥 市區料再次升至攝氏33度

天文台今日指出，一股乾燥的東北季候風會在明日（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。明日大致天晴及乾燥，上部分時間多雲，日間酷熱，市區料再次升至攝氏33度，局部地區有煙霞。

到周四氣溫將降至22度，日間升上31度，早晚溫差達9度，相對濕度降至最低35%；周五天氣情況相若，氣溫介乎23至31度，溫差達8度，同樣相對濕度降至最低35%。

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