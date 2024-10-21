打風｜秋颱成「摩羯」翻版？　天文台料周六港南面約400公里掠過

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓持續增強，來勢洶洶，天文台今日（21日）下午更新預測徑圖，預計該熱帶氣旋本周五以強烈熱帶風暴級別，掠過菲律賓呂宋北部後，進入南中國海並增強為颱風，再持續向西移動，在周六（26日）下午掠過本港南面約400公里。



天文台表示，該熱帶低氣壓本周後期進入南海東北部後，其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。天文台又上調本港屆時風力預測，指周六當日吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級，即3號風球風力。



翻查資料，今年9月初曾令天文台掛8號風球的超強颱風「摩羯」，與今個熱帶氣旋的預測路徑相似，都是橫過呂宋北部後西移，並在香港以南掠過，前往海南島方向。不過，「摩羯」較該熱帶低氣壓離香港近約100公里，風力亦強出不少。



本港天文台10月21日早上更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，預測會在周六（26日）下午移至本港南部約400公里。 （天文台圖片）

天文台：較大機會進入南海東北部 其後路徑存在變數

下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,090公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。而在下午2時，該熱帶低氣壓集結在本港東南偏東約2,060公里。

天文台指該熱帶氣旋會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大可能進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。

天文台又預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及該熱帶氣旋共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

預測周五進入南中國海並增強為颱風 其後轉弱

據天文台預測，該熱帶低氣壓會在明日（22日）下午2時升級至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時85公里。至周三（23日）下午2時再升至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時110公里，並以同樣中心附近最高持續風速，於周四（24日）下午向西橫過菲律賓呂宋北部。

橫過菲律賓呂宋北部後，該熱帶低氣壓繼續增強，至周五下午，一度升至颱風級別，中心附近最高持續風速達到每小時120公里，但其後會轉弱，稍為減弱至強烈熱帶風暴，預計周六下午2時最接近香港，於本港以南約400公里掠過，中心附近最高持續風速達每小時110公里。

預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月21日的預測▼



+ 1

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月21日的預測▼



+ 2

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月21日的預測▼



▼東亞氣象機構10月21日發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



圖為天文台截至10月21日下午4時30分更新的九天天氣預報，預測本港周六至下周一風力上升。（天文台網頁圖片）

天文台料周六起一連三日港風力明顯上升 海有湧浪

天文台九天天氣預報顯示，該熱帶氣旋在周六移至本港以南400公里之時，本港風力開始上升，離岸及高地間中風力間中達7級，為3號風球風力，海有湧浪。

．星期五（25日）：吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；部分時間有陽光。日間乾燥。

．星期六（26日）：吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光。海有湧浪。

．下星期日（27日）：吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。

．下星期一（28日）：吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

明日起十分乾燥 市區料再次升至攝氏33度

天文台今日指出，一股乾燥的東北季候風會在明日（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。明日大致天晴及乾燥，早上部分時間多雲，日間酷熱，市區料再次升至攝氏33度，局部地區有煙霞。

到周四氣溫將降至22度，日間升上31度，早晚溫差達9度，相對濕度降至最低35%；周五天氣情況相若，氣溫介乎23至31度，溫差達8度，相對濕度最低40%。