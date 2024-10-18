秋颱｜天文台歸納電腦預測模式3個結果　較多料橫過南海中部

天文台今日（18日）指出，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，隨後路徑存在變數。天文台總結各個電腦預測模式結果，歸納三個移動路徑可能性，除了向北移向台灣以東海域，另兩個會都會進入海中國海；當中較多預測橫過南海中部，向西北移向海南島的較接近香港路徑可能性較少。三個情境的可能性，可從天文台圖表的粗幼，一圖看三個情境的可能性。



不過天文台特別指出，在秋天，東北季候風與熱帶氣旋會產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑及強度都有較大變數。



10月18日上午11時的衛星雲圖。（天文台圖片)

天文台：南海至菲律賓海域平靜局面將有所變化

天文台科學主任在「天氣隨筆」網頁撰文《西北太平洋的廣闊低壓區》，指出在過去一周，華南沿岸主要受較乾燥的偏東氣流影響，天色大致良好，而南海至菲律賓鄰近海域一帶較為平靜，並沒有熱帶氣旋的發展，但這形勢會在未來數天有所變化，因為在呂宋以東海域已出現一個廣闊低壓區，會在未來數日逐漸發展。

現時位於西北太平洋的廣闊低壓區隨後路徑的不同情境，三條線有粗有幼，未知是否有暗示。（天文台圖片)

3個情境 較多電腦模式測測橫過南海中部

科學主任指出，各大電腦模式對該廣闊低壓區的發展位置、隨後路徑及移動速度存有分歧，現時預測大致可以分為三個情境：

情境一：有部分電腦模式預測低壓系統會向偏西方向移動，在下周中後期橫過南海中部。同時，東北季候風亦會影響華南地區。當來自低壓系統較暖濕的東南風遇上較涼的東北季候風，華南沿岸會出現雲量較多及有雨的天氣，而這個現象稱為「奎明效應」（Accompanied effect，又稱共伴效應、共同效應）。

情境二：另一部分的電腦模式預料該低壓系統移動較慢，在靠近呂宋鄰近海域後會跟隨高空西風槽的引導轉以偏北方向移動，屆時華南沿岸會繼續受乾燥的東北季候風影響，晴朗及乾燥天氣會持續。

情境三：亦有個別模式預料低壓系統會採取接近華南沿岸的路徑，該區天氣會轉為不穩定，風勢亦會增強。

不同電腦模式預測的地面天氣圖。（天文台圖片)

情境三代表熱帶氣旋可能進入本港警戒範圍

歐洲中期天氣預報中心的預測為情境一；美國電腦模式的預測為情境二；日本電腦模式則為情境三。當中以情境三代表熱帶氣旋在進入南中國海後，會採取西北方向移動趨向海南島，較大可能進入本港以南800公里警戒範圍，也可能與東北季候風產生相互效應。

天文台地球天氣網頁今日展示歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及人工智能（AI）天氣預測模式「伏羲」電腦預測結果，都顯示該「秋颱」會進入南中國海；人工智能天氣預測模式「盤古」則預測不會進入南中國海，只會在台灣以東的西北太平洋掠過。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月18日的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月18日的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月18日的預測▼



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東北季候風與熱帶氣旋結合令「秋颱」有較大變數

科學主任在文章特別指出，在秋天，東北季候風與熱帶氣旋會產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑及強度都有較大變數。天文台會密切監察東北季候風與廣闊低壓區的發展，以及它們對本港天氣的影響。

「奎明效應」示意圖（天文台圖片)

華南沿岸未來數日天色會大致良好。本港明日（19日）日間炎熱，新界最高氣溫會達33度以上，但隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流在明日稍後影響華南沿岸，晚上風勢會逐漸增強，星期日（20日）風勢頗大，提醒市民在周末計劃戶外活動時請留意天氣變化，及最新天氣預報。

天文台10月18日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來9日本地風力較大。（天文台圖片）

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