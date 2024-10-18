秋颱｜天文台指有低壓系統逐漸發展　兩個電腦系統預測料進入南海

來到10月下旬，本港氣溫仍高達攝氏攝30度。天文台今日（18日）指出，位於西北太平洋的廣闊低壓區，會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，隨後路徑存在變數。



這個生成中的「秋颱」會否影響香港暫言之尚早，根據天文台地球天氣網頁，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及人工智能天氣預測模式「伏羲」電腦預測結果，都顯示該「秋颱」會進入南中國海；人工智能天氣預測模式「盤古」則預測不會進入南中國海，只會在台灣以東的西北太平洋掠過。



乾燥東北季候風下周中南下 相對濕度降至40%

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（19日）稍後逐漸影響華南沿岸，下周初風勢頗大；預料一股乾燥的東北季候風會在下周中後期為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼，日夜溫差較大。

九天天氣預報顯示，明日會由東北風3級，到晚上轉吹東風5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，日間炎熱，晚上有一兩陣雨；周日（20日）風力增強，吹東風5級，初時離岸間中6級，高地達7級；部分時間有陽光，初時有一兩陣雨。6級及7級為強風，屬3號風球風力。

乾燥的東北季候風下周二（22日）南下，轉吹北風4至5級；到下周三（23日）二十節節氣「霜降」當日風力增強，初時離岸及高地間中6級，大致天晴，日間乾燥；到下周四（24日）相對濕度降至40%。

天文台10月18日上午11時半更新九天天氣預報，預測一股乾燥的東北季候風會在下周中後期為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣。（天文台圖片）

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今年風季尚未結束，天文台今日指出，位於西北太平洋的廣闊低壓區，會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，隨後路徑存在變數。內地中央氣象台、台灣中央氣象署及日本氣象廳暫未見有相關預測。

天文台地球天氣網頁，展示三個兩個電腦系統今日的預測結果圖象。有關結果未經天文台科學主任人手調整，所以只可供參考。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月18日的預測▼



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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預測顯示，下周初南中國海及西北太平洋風起雲湧，有三個低壓系統發展。一個會在台灣以東海域發展，並向北移動；另一個會進入南海中部，與南海中南部另一系統合併和增強，本月底在本港800公里外橫過。風雖遠，但預測本風力會增加，而該熱帶氣旋最後會掠過海南島以南，在越南中北部登陸。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月18日的預測▼



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人工智能天氣預測模式「伏羲」電腦預測結果，也顯示會有一個「秋颱」在本月下旬進入南中國海中北部，有可能進入本港800公里警戒範圍。不過其進入南海前，會撞上菲律賓呂宋島，結構被打散，「威力」大減，相對ECMWF的預測，是一個較小型的熱帶氣旋，不過本港仍可能受到其外圍影響，風力較大。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月18日的預測▼



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另一人工智能天氣預測模式「盤古」的今日預測刖顯示，該「秋颱」不會進入南中國海，只會在台灣以東的西北太平洋掠過。

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