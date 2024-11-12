秋冬換季衣物收納6技巧　簡單步驟輕鬆防潮防蟲　衣櫃空間大增

隨著天氣轉涼，換季在即，可別再把穿過的衣物隨手堆在椅子或床上了！趁著天氣放晴時，不妨試試這些高效整理收納技巧，輕鬆迎接換季。



最近天氣忽冷忽熱，早晚的涼意越來越明顯。但煩惱來了，現在就要把厚重的外套拿出來嗎？T恤和短褲真的穿不著了嗎？如果你的衣櫃空間有限，又遇上這種忽高忽低、要冷不冷的氣溫，該不該換季真讓人頭疼。別擔心，今年不妨試試這些輕鬆收納的小技巧，換季也能更靈活！

秋冬衣櫃收納不再頭痛，6招高效衣物收納技巧，輕鬆快速整理換季！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6招教你輕鬆收納整理換季衣物（pexels@Ron Lach；01製圖）

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來場斷捨離！分類、分批收納清爽又省時

第一步，來場斷捨離吧！

把那些不想再穿、很久沒碰過、穿起來不合身、品質不好的衣服通通清出去。如果狀況還不錯，或是幾乎沒穿過的衣物，可以考慮轉送、捐贈，或者上網賣二手。在這個過程中，順便把衣櫃的邊邊角角擦一擦，騰出乾淨的空間給新衣物。

第二步，按照材質、種類或用途把衣服分類收納

像柔軟的內衣、毛衣這種，可以疊放在抽屜或收納盒裡；容易起皺的襯衫、洋裝就掛起來。像制服、工作服這類常穿的衣物，也可以分區掛在一起，方便拿取。

最近天氣還是時熱時涼，建議不要把夏季衣物全部打包，留一些應急最好。採用「少量多次」的方式分批收納，這樣衣物可以充分晾乾，整理起來也不會太花時間！

曬太陽+防潮防蟲小撇步 讓衣物乾淨無異味

第三步，挑個大晴天來動手吧！

不管穿過的衣服看起來乾淨還是髒了，都要徹底清洗，完全曬乾或烘乾再收進衣櫃，這樣才能避免出現黃漬或發霉的問題。另外，衣櫃可不是無菌空間，長時間存放的衣服很容易沾上細菌或塵蟎。所以，穿之前最好再洗一次。如果真的沒時間或懶得洗，至少拿出來曬曬太陽也不錯。

第四步，別忘了防潮和防蟲

香港的氣候很潮濕，如果不想衣櫃發霉或遇到蟲害，衣物一定要保持乾燥。你可以偶爾打開衣櫃透透氣，或用風扇、抽濕機降低濕度。也可以在衣櫃裡放乾燥劑、木炭、小梳打等小物，降低霉菌和蟲害的機率！

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衣物暫存區＋收納神器 衣櫃整齊so easy

第五步，設置一個衣物暫存區

特別是在天氣忽冷忽熱的時候，你可能需要不同季節的衣服，但每件都只穿一下，也沒髒到需要洗。與其把衣服隨便丟在椅子上，不如安排個暫存區，像是收納箱或衣架，這樣就不會一股腦全塞進衣櫃，讓櫃子變得亂糟糟。

最後，分類收納

如果你是個細節控，可以在吊掛或疊放衣物時，依照顏色從淺到深排列，或者用同款的衣架、伸縮棒、分隔板、收納盒等小工具，甚至採用統一的立式折疊法，這樣不僅擴充收納空間，還能讓你的衣櫃看起來超整齊！

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