天氣｜一號風球生效　今日初時非常乾燥　漸轉多雲風大有驟雨

強烈熱帶風暴潭美已進入本港800公里範圍，天文台今日 (25日) 凌晨1時40分已發出一號戒備信號，至少維持至正午12時。隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。



天文台預測，本港地區今日大致天晴。初時非常乾燥，相對濕度最低35%。早上市區最低氣溫約23度，新界再低一兩度。日間最高氣溫約29度。晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級。海有湧浪。



天文台展望，明日（26日）及星期日（27日）初時風勢頗大及有幾陣驟雨，海有湧浪。星期日稍後風勢逐漸減弱。星期一（28日）仍有幾陣驟雨。



圖為截至10月25日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本港風力料周日減弱 但潭美隨後路徑存變數

天文台今晨指出，按照現時預測路徑，潭美會今早會與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶。天文台預料，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港的風力會在星期日（27日）稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。

在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今早本港普遍風力不會顯著增強。隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

在上午7時，潭美集結在香港之東南約750公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過南海中北部。

天文台在6時45分稱，在過去數小時，潭美穩定地向西北偏西移動，並在今早與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。

強烈熱帶風暴潭美10月25日清晨5時集結在香港之東南約770 公里。(天文台圖片)

乾燥東北季候風補充 下周中早晚溫差較大

天文台表示，東北季候風會繼續影響華南，受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

另外，受高空擾動及潭美影響，華南西部沿岸有幾陣驟雨。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下周中期影響華南，該區早晚稍涼，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月25日周晨0時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至下周二有雨 下周二低見21度

根據天文台九天天氣預報，明日（26日）及下周日（27日）均大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。周六介乎24至28度，周日為25至29度。周六吹東北風5級，離岸及高地間中達7級。下周日吹東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周一（28日）及下周二（29日）均大致多雲及有驟雨。下周二氣溫下降，最低跌至21度、最高28度。下周三（30日）最低仍21度，最高溫度回升至28度。當日周時間有陽光，並至下周五（11月1日）日間乾燥。下周四至下周六（11月2日）均最低22度。