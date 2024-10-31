天氣｜今日天晴乾燥　早晚溫差8度　康妮闖800公里料威脅不大

乾燥的東北季候風正影響華南，該區天色良好。天文台預測，本港地區今日（31日）天晴乾燥，相對濕度最低40%。早上最低氣溫約23度，下午炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（11月1日）大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。星期六（11月2日）風勢頗大。下周初短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。



天文台凌晨指出，超強颱風康妮會在今早進入本港800公里範圍。康妮會橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動並靠近福建北部，在未來一兩日持續與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。



圖為截至10月31日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周後期風勢頗大 下周初有驟雨

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股季候風補充會在本周後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。而高空擾動會在下周初為南海北部及廣東沿岸帶來幾陣驟雨。預料另一股季候風補充會在下周中後期為華南地區帶來稍涼的天氣。

圖為截至10月31日凌晨2時00分，天文台對熱帶風暴康妮的預測路徑。（天文台網頁圖片）

康妮料今日橫過台灣中南部

此外，強颱風康妮昨早增強為超強颱風，料今日會橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動，靠近福建北部，並逐漸減弱。

清晨5時，康妮集結在高雄之東南偏東約270公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向並橫過台灣中南部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月31日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三及周四低見20度

根據天文台九天天氣預報，明日（11月1日） 大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%。吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，氣溫介乎24至30度。周六（2日）部份時間有陽光及乾燥，介乎23至29度。

下周日（3日）至下周二（5日）均大致多雲有驟雨。下周日及下周一（4日）均介乎24至28度；下周二降至22度至27度。

下周三（6日）至下周五（8日）均部份時間有陽光，其中下周三及下周四（7日）介乎20至25度，下周五稍微回升至21至26度。