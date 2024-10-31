超強颱風康妮｜今早進入本港警戒範圍　天文台料保持距港500公里

秋季「魔風」康妮（Kong-Rey，台灣譯作康芮）升級超強颱風後，風眼愈見清晰，在昨晚（10月30日）11時集結香港之東南偏東約950公里，中心附近最高持續風速稍回落至每小時185公里。



天文台今日（10月31日）凌晨0時表示，預測康妮今早進入本港東南800公里警戒範圍；預測康妮會橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動並靠近福建北部，在未來一兩日持續與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。



10月30日晚上8時，超強颱風康妮集結香港之東南偏東約1,000公里。（天文台圖片)

超強颱風康妮在昨晚11時集結在高雄之東南約390公里，天文台預測康妮維持向西北移動，時速約22公里，移向台灣中南部一帶。天文台預測熱帶氣旋移動路徑圖顯示，料其今日在台灣東面的台東縣登陸，再掠過阿里山一帶，再經西面的嘉義縣出海，進入台灣海峽。