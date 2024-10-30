康妮襲台｜國泰取消周四14航班 快運長榮華航等多班機取消
撰文：蕭通
出版：更新：
超強颱風「康妮」逼近台灣，大批往來香港的空中航班受影響。其中國泰航空宣布，取消周四（31日）共14班往返香港至台北及高雄的航班，另周五（11月1日）暫取消兩班機。香港快運亦取消周四18個航班，長榮航空、中華航空等亦有多班機取消。
台灣氣象局預估，康妮會於周三（30日）至周五清晨影響最大，目前登陸地點仍不確定，一旦登陸，有可能成為氣象署自1958年有資料以來，首個10月下旬已強颱之姿登陸的颱風。
航空公司陸續調整航班，其中已公布的受影響往來香港航班如下：
國泰航空：周四日取消CX424／458／448香港飛高雄、CX423／459高雄飛香港；CX400／420／472／402／408香港飛台北、CX443／421／473／479 台北飛香港。周五取消CX447高雄飛香港、CX407台北飛香港。
香港快運：周四取消UO 192／172 ／180香港飛台中、UO 110／112／116香港飛台北、UO 130 ／122香港飛高雄、UO 192／173 ／183台中飛香港、UO 111 ／113／114／115／117台北飛香港、UO131／123高雄飛香港。
中華航空：周四取消CI909／910 、CI919／920桃園往返香港、CI503／504桃園往返上海 、CI176／177高雄往返大阪、CI935／936高雄往返香港。
長榮航空：周四取消 BR 870／858／810香港飛台北、BR 850 香港飛高雄、BR 869／857 ／827 台北飛香港、BR 849高雄飛香港。
星宇航空：周四取消JX235／JX236 台北往返香港。
▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼
+23
HK Express航班動態｜康妮襲台 18班飛台北、高雄、台中航班取消天文台預料超強颱風康妮明早進入港800公里範圍 直接威脅不大秋颱康妮增強為強颱 最快今深夜全台納陸警範圍打風｜天文台料康妮今升級超強颱風 兩條件下可能改逼近粵閩交界遊台注意｜天文台預測康妮周四五吹襲台灣 料登陸時為超強颱風