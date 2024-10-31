康妮今橫過台灣減弱　天文台料東北季候風補充　明日初時風勢頗大

天文台指，熱帶氣旋康妮會在今日橫過台灣並逐漸減弱，隨後在台灣海峽轉向偏北方向移動，靠近福建至浙江一帶，持續與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。預料一股乾燥的東北季候風補充會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。



乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港下午大部分地區的相對濕度下降至百分之五十以下。天文台預測明早(11 月1日)最低氣溫約24度，日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。展望: 星期六天氣乾燥，初時風勢頗大。隨後一兩日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周中後期早上稍涼。



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本周後期風勢頗大 下周初有驟雨

天文台指，一股乾燥的東北季候風補充會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，天氣普遍晴朗，日夜溫差較大。高空擾動會在下周初為南海北部及廣東西部沿岸帶來幾陣驟雨。預料另一股季候風補充會在下周中後期為華南帶來稍涼的天氣。

此外，熱帶氣旋康妮明日會在台灣海峽轉向偏北方向移動，靠近福建至浙江一帶，隨後在東海演變為溫帶氣旋。

圖為截至10月31日上午11時30分，天文台對熱帶風暴康妮的預測路徑。（天文台網頁圖片）

康妮料今日橫過台灣並逐漸減弱

天文台表示，超強颱風康妮已在台灣東部沿岸登陸並減弱為強颱風。在下午3時，康妮集結在高雄之東北偏東約120公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約22公里，橫過台灣並逐漸減弱。預料熱帶氣旋康妮明日會在台灣海峽轉向偏北方向移動，靠近福建至浙江一帶，隨後在東海演變為溫帶氣旋。

清晨5時，康妮集結在高雄之東南偏東約270公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向並橫過台灣中南部一帶。正午12時，超強颱風康妮集結在高雄以東約160公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約22公里，橫過台灣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月31日下午4 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三及周四低見20度

根據天文台九天天氣預報，明日（11月1日） 大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%。吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，氣溫介乎24至30度。周六（2日）部份時間有陽光及乾燥，介乎23至29度。

下周日（3日）至下周二（5日）均大致多雲有驟雨。下周日及下周一（4日）均介乎24至28度；下周二降至22度至27度。

下周三（6日）至下周五（8日）均部份時間有陽光，其中下周三介乎20至26度，下周四(7日)及下周五(8日)稍微回升至21至26度。