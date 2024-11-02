天文台｜乾燥東北季候風帶來晴朗天氣　明日有一兩陣微雨最低24度

乾燥的東北季候風正影響華南。天文台表示，本港今日(2 日)下午大部分地區的相對濕度下降至百分之六十以下。此外，位於南海北部的一道雲帶正逐漸靠近廣東沿岸。天文台預測明日早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望：隨後一兩日短暫時間有陽光。下周中後期大致天晴及乾燥，風勢頗大。



圖為天文台於今日下午4時20分顯示各區氣温。(天文台網頁截圖)

乾燥季候風補充 下周後期廣東沿岸風勢頗大

一股東北季候風會在未來兩三日影響華南，沿岸地區有一兩陣微雨。受乾燥的季候風補充影響，下周中後期廣東沿岸風勢頗大，天色大致良好。此外，預料高空擾動會在下周初至中期為呂宋一帶帶來驟雨。

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。同時廣東地區天氣乾燥，普遍晴朗，日夜溫差較大。受高空擾動影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月2日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 10

下周三至五相對濕度介乎45%至70% 下周四、五最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）大致多雲。日間短暫時間有陽光。氣温介乎24至28度。下周一（4日）及下周二(5日)均短暫時間有陽光。早晚有一兩陣雨。

下周三(6日)部分時間有陽光及乾燥。氣温降至23 度。下周四(7日)及下周五(8日) 低至22 度，部分時間有陽光及大致天晴。下周六(9日)部分時間有陽光，氣温介乎23至28度。