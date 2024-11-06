天氣｜今日初時有微雨　日間漸轉天晴乾燥　未來一兩日早上稍涼

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（6日）初時大致多雲，有一兩陣雨，日間漸轉天晴及乾燥。氣溫介乎23至28度。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。天文台展望，未來一兩日天晴乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫在21度左右，新界再低一兩度。



圖為截至11月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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銀杏增強為颱風 料進入南海中北部後減弱

此外，強烈熱帶風暴銀杏昨日（5日）增強為颱風，會在今明兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，預料屆時受乾燥的東北季候風影響，銀杏會有所減弱。

在上午5時，颱風銀杏集結在馬尼拉之東北約580公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里

根據天文台預測，銀杏今日將升級為強颱風，周四（7日）維持強颱風，中心附近最高持續風速達每小時155公里。銀杏料在周五（8日）減弱為颱風，至下周日（10日）再減為強烈熱帶風暴。

東北季候風與銀杏共同影響 周末至下周初風勢頗大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。預料季候風會在下周初持續影響華南。此外，在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月6日凌晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至周六仍乾燥 下周日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）至周六（9日）均乾燥，相對濕度以周五（8日）的35%最低。其中周四及周五天晴，周六則部份時間有陽光。周四及周六均最低22度，周五早上稍涼料跌至21度。

新世界維港泳下周日（10日）舉行，天文台料當日及下周一（11日）有一兩陣驟雨，部份時間有陽光，均在23至28度之間。下周二（12日）至下周四（14日）部份時間有陽光，下周二料介乎24至29度，周三（13日）及周四為25至29度。