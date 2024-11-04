秋颱銀杏｜天文台料周六趨近港東南600公里　遇東北季候風增風力

熱帶氣旋銀杏今日（4日）凌晨4時增強為熱帶風暴，天文台料有較大機會進入南中國海中北部。天文台預測銀杏維持向西北移動，明日（5日）將「跳級」直接升為颱風，並在呂宋海峽轉為向西移動，並提早在周四（7日）達強颱風級別，在周五（8日）深夜至周六（9日)早上進入南中國海中北部，即本港東南800公里警戒範圍，到下午移至本港東南約600公里。



銀杏之後的預測移動路徑尚待天文台公布，但天文台指出，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。



11月4日下午2時，熱帶風暴銀杏集結在香港之東南偏東約2,100公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，預料向西北移動。（天文台圖片)

預測明日下午升級颱風 進入南中國海中北部前減弱

天文台表示，在下午4時，熱帶風暴銀杏集結在馬尼拉以東約1,090公里、即香港之東南偏東約2,100公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，較早上8時上升10公里。銀杏預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台下午更新對熱帶氣旋銀杏的預測位置及路徑圖，料銀杏周二（5日）下午2時會「跳級」增強為颱風，其時中心附近最高持續風速增至每小時120公里，其後維持向西北移動，至周三（6日），中心附近最高持續風速增至每小時140公里，在呂宋海峽附近轉向西打橫移動，並持續增強，在周四（7日）下午升級至強颱風，中心附近最高持續風速增至每小時155公里。

不過，銀杏周五（8日）將稍為減弱，降為颱風，中心附近最高持續風速降至每小時145公里，並會銀杏在周五深夜至周六（9日）早上進入本港東南800公里警戒範圍，在下午移至本港東南約600公里，中心附近最高持續風速維持每小時145公里。

天文台發放熱帶風暴銀杏預測的位置和強度。（天文台圖片)

東北季候風補充明早抵達華南沿岸 早上稍涼

天文台表示，一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，未來兩三日該區風勢頗大；受季候風影響，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫降至22至23度。預測明日吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，其後兩日天氣相若，周四（7日）天晴乾燥。

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周日新世界維港泳 天文台預測有一兩陣驟雨

天文台預料另一股季候風補充會在周末期間抵達華南，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。不過天文台暫時預測周六起吹東北風4級，離岸5級，風力並未明顯增強。

新世界維港泳周日舉行，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣驟雨，吹東北風4至5級，日間部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏23至28度。