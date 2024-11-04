歷來最暖10月破3項紀錄　3日達酷熱水平　天文台發最遲酷熱警告

天文台發表10月的天氣回顧，指由於影響華南的東北季候風較正常弱，今年10月香港遠較正常溫暖，同時打破了三個氣溫記錄。上月本港平均最高氣溫30.3度，較其正常值高2.2度；平均氣溫27.3度及平均最低氣溫25.4度同樣破紀錄。上月有3日出現酷熱天氣，即攝氏33度或以上，是其中一個酷熱天氣最多的10月，而10月19日是有紀錄以來，年內最遲出現酷熱天氣的日子。



▼10月12日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 11

10月總雨量僅及正常10%

天文台今日發表題為「最暖的十月」的文章，回顧本港上月天氣。天文台表示，由於影響華南的東北季候風較正常弱，今年10月香港遠較正常溫暖，平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度及平均最低氣溫25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有記錄以來10月份的最高。上月共有三天出現酷熱天氣，是十月份的其中一個最多。

天文台又指，10月亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約9％。本年首十個月的累積雨量為2,115.6毫米，較同期正常值的2,363.1毫米少約10%。

「山陀兒」下沉氣流煲熱香港 錄10月氣溫第3高

集結於南海東北部的超強颱風山陀兒在10月1日至2日緩慢移向台灣南部，並於10月3日下午減弱為颱風，於高雄沿岸登陸。在其外圍下沉氣流影響下，10月1日本港大致天晴及酷熱，當日下午天文台氣溫上升至全月最高的34.2度，是有紀錄以來10月份絕對最高氣溫的第3高。此外，當日錄得平均氣溫30.9度，是有紀錄以來十月份的最高。

其後本港天氣大致天晴及乾燥，僅數日有雨。至月中，受高空擾動影響，10月16日至18日本港雲量增多及有幾陣驟雨。10月19日本港大致天晴及部分地區有煙霞，在微風及陽光充沛的情況下，當日下午天文台錄得最高氣溫33.7度，是有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子。

▼10月22日 天文台發出歷來最遲酷熱天氣警告▼



+ 9

月底「潭美」生成 橫過呂宋於越南中部登陸

與此同時，位於菲律賓以東海域的一個低壓區在10月21日增強為熱帶低氣壓，隨後被命名為潭美。隨後兩日潭美向西北移向呂宋，並逐漸增強。橫過呂宋後，潭美於10月25日至26日大致向西移動，橫過南海中北部。27日早上，潭美於越南中部登陸，並在翌日於內陸地區逐步減弱為低壓區。

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



+ 6

10月24日氣溫22度 為全月最低

在一股乾燥的東北季候風影響下，10月23日本港大致天晴及乾燥。隨着季候風增強，翌日早上天氣稍涼，天文台氣溫下降至全月最低的22.0度，當日日間大致天晴及非常乾燥，本港大部分地區的相對濕度曾下降至30%左右。10月25日日間仍然大致天晴，但隨着潭美靠近，本港晚上轉為多雲。

在東北季候風及潭美的共同影響下，10月26日本港大致多雲及有幾陣驟雨，多處曾錄得強風。隨着潭美遠離，當晚及翌日早上本地風力逐漸減弱。隨着一道雲帶覆蓋廣東沿岸，10月27日至29日本港持續大致多雲，早上有幾陣微雨。受乾燥的東北季候風影響，上月最後兩天本港天氣轉為天晴乾燥。