超強颱風銀杏｜天文台料周日約300公里外掠過　修訂高地風力達8級

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／強颱風／打風／維港泳／周末天氣】熱帶氣旋銀杏發展超出預期，天文台今早（9日)預告會在下午3時至6時之間改發3號風球。天文台指在銀杏及東北季候風共同影響下，今早本港高地間中吹強風，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港普遍風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度(8級），即8號風球風力，預測銀杏會在明日（10日，星期日）早上於本港以南約300多公里外掠過。



超強颱風銀杏11月9日上午8時集結在香港東南偏南約400公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。(天文台圖片)

超強颱風銀杏上午8時集結在香港東南偏南約400公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。天文台今早表示，按照現時預測路徑，銀杏會在明日（10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持，預測海有大浪及湧浪，促請市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照天文台的預測，明早風球仍然生效，因此新世界維港泳無法舉行。香港游泳總會及新世日前公布，如明早6時仍有一號或以上風球，會取消維港泳。

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天文台昨晚（8日)大幅修訂熱帶氣旋銀杏預測移動路徑圖，由原預測在今日至明早（9至10日)在本港西南約375公里，以強颱風級別掠過，改為料在本港西南約300公里、以超強颱風級別掠過。

銀杏今日凌晨3時中心附近最高持續風速每小時185公里，提早再度升級為超強颱風，並開始採取較為西北路徑移動。天文台今早指出，銀杏逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦正影響該區。

天文台11月9日上午8時35分修訂九天天天氣預報，預測9日及10日高地風力間中達8級。(天文台圖片)

天文台表示，在銀杏及東北季候風共同影響下，今早本港高地間中吹強風。天文台預料本港普遍風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時至6時之間改發三號強風信號。

天文台今早修訂九天天天氣預報，調高今日及明日風力預測，料吹東北風4至5級，稍後風勢增強，「高地間中達8級」，與昨日預測「離岸間中6級，高地達7級」有所提升，對明日的預測也轉為吹「東北風5級，初時6級，高地間中達8級」。

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康樂及文化事務署今早宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘及大浪灣泳灘、以及西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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