颱風銀杏｜改發8號風球？天文台稱機會甚低　遇到一情況或有變數

天文台已於今日（9日）下午3時40分改發三號強風信號，預料維持至明日上午10時。至於是否會掛8號風球？天文台稱按現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早於本港以南約300多公里掠過，除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，預料明日會逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。



超強颱風銀杏11月9日上午8時集結在香港東南偏南約400公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。(天文台圖片)

天文台表示，過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸，銀杏的環流緊密，但在銀杏與東北季候風的共同影響下，預料本港普遍風力將會逐漸增強，高地間中達烈風程度，亦有幾陣狂風驟雨。

天文台指出，按照現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早（10日）於本港以南約300多公里掠過，預料三號強風信號會至少維持至明日上午10時。

天文台：除非銀杏採取較偏北路徑 否則改發更高信號機會甚低

至於是否會掛8號風球，天文台則稱除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。根據現時預測，銀杏會在明日逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，天文台屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。

天文台又指，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。在過去一小時，昂坪及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時46及45公里，最高陣風分別超過每小時60及59公里。

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