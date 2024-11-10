打風｜林超英指襲港颱風將減但更強：準備多啲面對好似天鴿、山竹

撰文：倪清江
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【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／熱帶氣旋／四旋共舞】連同熱帶氣旋銀杏在內，現時南中國海北部至西北太平洋，共有四個熱帶氣旋發展，暫未知香港會否中颱風「四重彩」。前天文台台長林超英今早出席電台節目時指出，在氣候變化下，襲擊香港的颱風數目可能會減少，但攻入颱風的強度就會增強，「所以我哋要準備多啲面對將來好似天鴿、山竹呢類颱風。」

台灣中央氣象署11月10日發表的颱風路徑潛勢預報顯示，在南中國海至西北太平洋，總共有四個熱帶氣旋發展，除了南中國海的銀杏外，至少有兩個都會在未來數日進入南中國海。（台灣中央氣象署圖片)

強烈熱帶風暴桃芝本周中逼近珠江口

熱帶氣旋銀杏對港威脅隨着天文台今日（10日）下午取消所有風球而消除，不過現時在西北太平洋，尚有三個熱帶氣旋發展，其中至少強烈熱帶風暴桃芝本周中逼近香港所在珠江口。

天文台今日傍晚6時表示，桃芝會在明晚（11日）至星期二（12日）早上進入本港800公里警戒範圍，天文台屆時會發出一號風球，預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

強烈熱帶風暴桃芝11月10日下午5時集結在香港之東南約1,380公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

桃芝料遇「颱風殺手」　陽江近岸減弱為熱帶低氣壓

在晚上8時，強烈熱帶風暴桃芝集結在馬尼拉之東北偏東約400公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋一帶並繼續增強。

天文台熱帶氣旋預測路徑圖顯示，桃芝將橫過菲律賓呂宋北部，進入南中國海北部，向西北「長驅直進」珠江口，預測本周三晚至周四日間（13至14日）在香港以南約230公里掠過，其後遇到東北季候風，而這次東北季候風會成為「颱風殺手」，令桃芝在周五（15日）在廣東西部陽江近岸減弱為熱帶低氣壓。

前天文台台長林超英指出，在氣候變化下，襲擊香港的颱風將少而強。（資料圖片）　

林超英為全球天氣開始突變「心驚膽跳」

前天文台台長、香港鄉郊基金主席林超英今早在商台節目《政好星期天》時指出，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較過往1.1、1.2度的升幅高出不少，又以跳高作比喻，指最新升幅相等於一下子將世績推高40厘米，加上過去一年，全球海水平均溫度升高，南極洲海冰面積亦出現斷崖式下跌，林超英擔心是天氣突變的開始，形容自己「心驚膽跳」。

林超英：氣溫升得快　憂全球天氣突變　港11月未轉涼仍見人著吊帶

林超英指到世紀末　50年一遇高水平海水將年年都出現

接連有銀杏來襲，又很大機會迎來桃芝，不過林超英指出，未來襲港的颱風反而減少，但同時強度增加，「喺氣候變化呢個大背景之下，據科學的研究就係話，襲擊香港嘅颱風數目可能會減少啲啲，但係打到香港颱風嘅強度就會增強，所以我哋要準備多啲面對將來好似天鴿、山竹呢類颱風。」

他指除了風和雨之外，更要預防海水上升，「因為我哋以前50年一遇的高水平海水，將來去到世紀末，如果我哋呢個情況繼續下去的話，是會變成年年都出現。」

▼11月10日　強颱風銀杏一號風球下的周日▼

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▼11月9日　颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼

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