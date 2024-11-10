林超英：氣溫升得快　憂全球天氣突變　港11月未轉涼仍見人著吊帶

全球氣溫上升，香港亦不例外，天文台早前表示，上月是香港有紀錄以來的最暖十月。天文台前台長林超英今早（10日）在電台節目指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，擔心是天氣突變的開始。他又形容，氣候變化是「人類最大不公義」，「香港要諗自己有份做壞世界」，社會亦應改變消費模式，避免過度消費。



天文台前台長林超英指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，擔心是天氣突變的開始。（資料圖片）

林超英今日在商台節目《政好星期天》指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較過往1.1、1.2度的升幅高出不少，又以跳高作比喻，指最新升幅相等於一下子將世績推高40cm，加上過去一年，全球海水平均溫度升高，南極洲海冰面積亦出現斷崖式下跌，林超英擔心是天氣突變的開始，形容自己「心驚膽跳」。

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至於本港，林超英指，香港亦受氣候變化影響，傳統上11月都會出現氣溫急降，「以前中秋節要着冷背心，𠵱家早兩日重有人著吊帶仔」，認為在香港的「石屎森林」下，市民在密集環境下生活「好難過」。他又特別提到劏房戶、戶外工作者、攤販等，受到氣溫上升的影響最為嚴重。

預言成真向高登仔「鞭屍」 坦言氣溫上升速度比想像中快

林超英任職天文台台長時，曾提出警告指，2020年至2029年這十年內，香港會有一年全年不低於12度。林超英在節目回憶，自己當時「俾高登（網上討論區）笑到飛起」，但現實是，過去數年已有一年僅一日低於12度，笑言「果然歷史先係檢驗嘅真理」。但他亦坦言氣溫上升速度比他想像中快，擔心2050年之前，地球氣溫溫度的升幅，將超過臨界點的2度。

稱氣候變化是「人類最大不公義」 對各國政府推動減排「不抱厚望」

林超英又認為，氣候變化是「人類最大不公義」，指發達國家排放最多溫室氣體，但卻要非發達國家「埋單」，「香港要諗自己有份做壞世界」。他又提到，2015年聯合國氣候大會通過《巴黎協定》，提出「國家自定貢獻」 減排，但有發達國家「不交功課」，亦沒有積極資助發展中國家減排，認為單靠政府推動減排，有一定困難，他個人已「不抱厚望」。

稱改善氣候變化要依靠民間力量 大眾應改變消費模式

林超英認為，現階段要改善氣候變化，要依靠民間力量。他認為大眾應改變消費模式，跳出「西方消費支持經濟」的洗腦文化，有實際需要才購物，並要「買少啲、買靚啲」，避免過度消費，「用買十件衫嘅錢攞嚟買一件，可以慳九件嘅能量」。他又稱，「有啲姐姐仔一件衫，淘返嚟着得嗰一兩次，我啲褲郁下都30年」。

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