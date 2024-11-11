桃芝風球｜周四進入本港以南約200公里　離岸及高地達8號風球風力

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／熱帶氣旋／四旋共舞】「銀杏」落幕，「桃芝」登場。天文台表示，位於呂宋東部的颱風桃芝會在今日稍後至明日初時（11至12日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號，是近70年首次在11月掛兩次風球。

天文台又指，桃芝會在未來一兩日橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在明日至星期三（12至13日）發出三號強風信號。



天文台預計，桃芝今日橫過呂宋後，會減弱為強烈熱帶風暴進入南海中北部，預計周四早上抵達珠江口一帶，最接近香港之時，會在本港南面約200公里。惟天文台指，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。



根據天文台今早發出的九天天氣預報，本港風力將於周三（13日）起開始增強，至周四桃芝最接近香港之時，離岸及高地會達8級，即8號風球風力，較早前預測的「離岸達6級，高地達7級」為高。



天文台今早(11日)預測桃芝會在今日稍後至明日初時（11至12日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號。(天文台圖片)

天文台指今早(11日)早上11時颱風桃芝集結在香港之東南約1,030公里。（天文台圖片）

今早11時，位於香港之東南約1,030公里的颱風桃芝在呂宋東面登陸，其中心附近最高持續風速為每小時130公里。據天文台預測移動路徑，颱風桃芝今日(11日)會橫過呂宋，並在今晚至明日（12日）初時進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號。

至明早（12日），桃芝料將減弱為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速下降至每小時105公里。天文台指，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料廣東西部沿岸至珠江口一帶的風勢，會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在當日稍後至星期三（13日）初時發出三號強風信號。

之後桃芝會維持強烈熱帶風暴，向西北移動，並於周四（14日）靠近本港，進入本港以南約200公里，惟會進一步減弱至熱帶風暴，中心附近最高持續風速跌至每小時75公里。到15至16日，桃芝將轉彎移向海南島東北面，並先後減弱為熱帶低氣壓及低壓區。

天文台11月11日早上11 時更新對颱風桃芝位置和強度的預測。（天文台圖片）

天文台今早11時30分更新九天天氣預報，預計周四桃芝最接近香港之時，本港會吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

桃芝周四最接近香港 離岸及高地初時達8號風球風力

根據天文台今早發出的九天天氣預報，本港風力將於周三（13日）起開始增強，當日東北風5級，後轉6級，稍後離岸及高地達7級。當日本港大致多雲，有幾陣狂風驟雨，並會增多，海有湧浪。

至周四桃芝最接近香港之時，本港會吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級；稍後4至5級。當日本港大致多雲，間中有狂風驟雨；海有湧浪；氣溫屆乎25至27度。

根據天文台的「蒲福氏風級」風力術語，8級風屬「烈風」下限，為8號風球風力。

天文台又預計，下周初至中期，本港每日都有驟雨，短暫時間有陽光，氣溫屆乎25至29度。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」、以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月11日預測多個熱帶氣旋共舞▼



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4旋共舞 除銀杏、桃芝、萬宜 未命名低氣壓本周中後期移向台灣

另外，天文台表示，熱帶氣旋銀杏會在今明兩日移向越南中部沿岸並消散。位於雅蒲島附近的低壓區，已增強為熱帶低氣壓，大致移向菲律賓以東海域，其後路徑存在相當變數。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、人工智能天氣預測模式「盤古」、「伏羲」的預測，今日至11月16日期間，南中國海及西北太平洋有4個熱帶氣旋共舞。除銀杏、桃芝，關島東北面海域上有「萬宜」，預計會以偏西方向移動；現時處於雅蒲島附近的熱帶低氣壓，預計會增強成颱風，並於本周中後期移向台灣方向。

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼

