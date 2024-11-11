打風｜桃芝升級颱風將闖港800公里　天文台最快今晚發一號風球

東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（11日）大致多雲。早上最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東北風，初時高地間中吹強風。天文台展望，明日（12日）部份時間有陽光。隨後一兩日天氣不 穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。



另外，天文台於1時45分指出，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝已增強為颱風。據天文台預測，桃芝會在今日（11日）稍後至明日（12日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。根據天文台此前預測路徑圖，桃芝今日以颱風級別穿過菲律賓，之後逐步進入本港800公里範圍，星期四（14日）更會逼近香港300公里範圍，但之後會大轉彎遠離。



▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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或較接近珠江口一帶 但同時可能有所減弱

天文台凌晨0時指出，根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在今日稍後至明日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

圖為截至11月11日凌晨2時00分，天文台對桃芝的預測路徑。（天文台網頁圖片）

西北太平洋低壓區逐漸發展

天文台指出，隨著熱帶氣旋銀杏今日遠離廣東沿岸並逐漸減弱，今明兩日該區天色好轉。而受桃芝與東北季候風的共同影響，周三（13日）及周四（14日）本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

在上午2時，颱風桃芝集結在馬尼拉之東北偏東約280公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋一帶。

強烈熱帶風暴銀杏集結在西沙之西北偏北約130公里，預料向西南移動，時速約15公里，移向海南島以南海域並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月11日凌晨0時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



周三及周四有幾陣狂風驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）部份時間有陽光，介乎25至29度。周三（13日）及周四（14日） 大致多雲，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪。其中周三吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，最低溫度25度、最高28度。周五（15日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。

周六（16日）則短暫時間有陽光，氣溫回升至26至30度。下周日（17日）至下周二（19日）均短暫時間有陽光。