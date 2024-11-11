桃芝颱風｜會否如2022年11月尼格變八號風球？天文台：視乎2件事

上篇《天氣隨筆》提及11月上旬西北太平洋及南海或「接二連三」受熱帶氣旋影響，當中熱帶氣旋銀杏率先登場，11月3日在菲律賓以東的西北太平洋形成，並於11月8日進入本港800公里範圍，天文台當日下午發出一號戒備信號。



受惠於南海北部較高的海水溫度及較弱的垂直風切變，銀杏於11月9日增強為超強颱風，從衛星雲圖可以清晰看到銀杏的風眼（見下方圖輯圖一），天文台於下午發出三號強風信號。

強颱風銀杏11月10日續影響香港，天文台早上改發一號風球，不過未未大風雨，在尖沙咀海旁，有不少遊客及市民出來享受周日閒情。（蘇煒然攝）

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在銀杏與東北季候風的共同影響下，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風（圖二）。受銀杏相關的雨帶影響，本港部分地區錄得超過10毫米雨量（圖三）。

隨著銀杏在11月10日逐漸轉向西南移動，遠離廣東沿岸地區，本港風勢逐漸緩和，天文台於上午改發一號戒備信號，並於下午取消所有熱帶氣旋警告信號。

除了銀杏之外，熱帶氣旋桃芝早前在菲律賓以東海域形成，而在桃芝以東的西北太平洋，亦有另一個潛在熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸發展（圖四）。

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桃芝將移向呂宋一帶並逐漸增強，預料會在11月11日稍後至11月12日初時進入本港800公里範圍。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本週中期天氣漸轉不穩定，風勢增強及有狂風驟雨。

11月發熱帶氣旋警告不罕見 2年前尼格需發八號烈風或暴風信號

現時電腦模式對桃芝橫過南海北部的位置及強度均有分歧（圖五），而潛在熱帶氣旋亦可能與桃芝出現相互作用，為桃芝的動向增添變數，而相互作用的強弱需視乎潛在熱帶氣旋的強度及其與桃芝的相對位置。

個別電腦模式（情境四）更預測桃芝會較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱。

翻查紀錄，在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，例如2022年的尼格，當時天文台更需要發出八號烈風或暴風信號。

而桃芝最終會對本港造成多大影響，將視乎桃芝與珠江口的距離及其強度變化，大家請留意最新天氣消息。

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原文：銀杏落幕，桃芝登場 作者：張佳駿