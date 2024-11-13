熱帶氣旋萬宜｜天文台等料又入南海　如導致發風球將創11月新紀錄

熱帶風暴桃芝今晚（14日）將為香港帶來歷來最遲8號風球，但一風未去，已有另一風將來。熱帶風暴萬宜（Ｍan Yi，香港提供名稱）目前集結在西太平洋關島一帶，正向西朝着菲律賓前進，目前香港、內地、台灣、日本及韓國氣象機構的預測路徑圖非常一致，全部顯示萬宜將於本周末橫越菲律賓；天文台概率圖更顯示，萬宜下周一（18日）闖進南中國海中北部，預測萬宜採取西北偏北的路線，橫過南海中北部。



翻查天文台資料庫，自桃芝逼近本港後，今年已追平1954年11月掛兩次風球數最多的記錄。因此若各氣象部門預測路線不變，只要萬宜闖進本港800公里範圍後，天文台就有可能發出一號風球，即銀杏、桃芝及萬宜，將共同創下11月掛風球次數最多的記錄。



▼香港天文台預測路徑機率圖▼



香港天文台11月「萬宜」預測移動概率圖，料下周較大可能進入南中國海。（天文台圖片）

萬宜一路向西 中港台日韓氣象部門預測一致

今年風季愈晚愈精彩，雖然即將踏入冬季，但西太平洋異常地熱鬧，自銀杏及桃芝相繼闖進南海後，目前熱帶氣旋萬宜正在一路向西，逐步逼近菲律賓。翻查內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳，全部發布的預測移動路徑圖，全部暫時非常一致。

▼中央氣象台熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



內地中央氣象台11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料萬宜下周日增強至強颱風級別

例如數據最詳盡的中央氣象台顯示，萬宜今午2時已增強為熱帶風暴級別，將向西移動，直至周五（15日）增強至颱風級別，並轉往西北方向移動。其後萬宜於下周日（17日）增強至強颱風級別，再橫越菲律賓，繼續採取西北方向於下周一（18日）闖進南中國海中北部，屆時天文台或再發出一號風球，但預測圖暫未顯示會否逼近香港。

台灣中央氣象署預測萬宜闖進南海後逼近香港

至於台灣中央氣象署及日本氣象廳的預測路徑同樣大致相近。惟前者製作的概率圖更顯示，萬宜闖進南海後，將採取西北偏北的路線，矛頭直指香港以南海域。

▼台灣中央氣象署熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



▼日本氣象廳熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



日本氣象廳11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

▼韓國氣象廳熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



韓國氣象廳11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

若氣象部門預測不變 2024年將創下歷年11月掛波次數最多記錄

翻查天文台資料庫，本港自1946年起，曾有15個熱帶氣旋需要在11月掛波。由桃芝逼近本港，天文台晚上11時10分將發出8號風球。換言之，連同上周掠過香港的銀杏，今年已追平1954年11月掛兩次風球記錄，也將創下有紀錄以來最遲8號風球記錄。

若按上述各氣象部門的預測圖，只要萬宜於未來數日不再大幅度更改路線，一旦下周一闖進本港800公里範圍後，天文台就有可能發出一號風球，今年便會再創下11月掛風球次數最多的記錄。