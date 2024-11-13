颱風天兔USAGI｜遊台日注意　天文台料周五掠過墾丁　周末襲沖繩

颱風天兔（USAGI）目前升級至颱風級別，集結在菲律賓以東海域。相信不少港人趁紅葉季節到日本旅遊，天文台今日（13日）的預測路徑圖顯示，天兔明日（14日）將增強至強颱風級別，於周五（15日）靠近台灣南端南，在墾丁對出的海域掠過。



天文台預測其後天兔逐步減弱至颱風級別，周六（16日）晚間至翌日（17日）直襲日本沖繩縣，採取東北偏東方向，朝本州方向移動，但維持一定距離。換言之，本周末身處台灣南部及日本沖繩的港人切記注意安全。而按目前預測圖顯示，下周初身處本州的港人暫時則毋須擔心。



天文台預料，颱風天兔先逼近菲律賓及台灣，再撲向日本。（網上圖片）

2024年11月13日，颱風天兔衞雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台︰未來一兩日移向呂宋海峽 其後路徑存變數

熱帶氣旋天兔今晚集結在香港東南偏東約1,480公里，已增強至颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時140公里。天文台預計，天兔會未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能「大拗腰」，向東北移向台灣以東海域，不會進入南中國海東北部。

天兔預測位置和強度。（天文台網頁截圖）

預測明升級強颱風 11.15強颱風級別掠過台灣墾丁

根據天文台的預測路徑圖顯示，天兔將採取西北方向移動，明日（14日）將抵達菲律賓呂宋島北端，同時增強至強颱風級別，中心附近最高持續風速飆升至每小時175公里。其後周五（15日）維持相同的強度，逐漸改往偏北方向靠近台灣以南，並在南端墾丁對出的海域掠過。

內地中央氣象台天兔預測圖。（網上圖片）

11.16晚間至翌日直襲日本沖繩縣

而天兔將於周六（16日）減弱至颱風級別，中心附近最高持續風速減升至每小時130公里，並轉往東北方向遠離台灣，於晚間至翌日直襲日本沖繩縣。直至下周日及周一（17及18日），天兔繼續減弱至熱帶風暴級別，相關風速只分別剩餘85及65公里，採取東北偏東方向移動，與日本本州保持一定距離。

台灣中央氣象署天兔預測圖。（網上圖片）

各地氣象局預測路徑目前與天文台一致

至於內地中央氣象台、台灣氣象廳及日本氣象廳的預測路徑，目前與天文台相當一致。此外，「天兔」一名由日本氣象廳向颱風委員會提供，意思是天兔座。