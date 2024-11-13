風球桃芝｜天文台發港史上最遲8號風球　料周四離岸高地吹9級烈風

颱帶風暴「桃芝」正靠近香港，天文台已宣布今晚（13日）11時10分改發8號風球，並會至少維持至明早（14日）10時，意味着「桃芝」將超越52年前、1972年颱帶氣旋「柏美娜」，成為香港有紀錄以來最遲的8號風球，也是本港史上第四個11月發出的8號風球。



天文台表示，按照現時預測路徑，桃芝會在明早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，天文台最新預測明日吹6至8級東至東北風，初時離岸及高地更達到9級烈風，即平均風速達每小時76至87公里。



▼11月13日 政府飛行服務隊拍攝到熱帶風暴桃芝風眼一帶▼



打破1972「柏美娜」創下最遲「8號波」

因應颱帶氣旋「桃芝」襲港，天文台將於今晚發出8號風球，即代表已超越52年前、1972年的颱風「柏美娜」，成為香港有紀錄以來最遲打的「8號波」。

翻查天台文資料庫，自1946年起，曾有15個熱帶氣旋令天文台須在11月發出警告信號，當中有12個在3號風球「封頂」，包括最近一個周末訪港的超強颱風「銀杏」。

兩個11月8號風球都由關於「柏美娜」

至於要懸掛8號風球或以上的，共有3個記錄，頭兩個均剛好被命名為「柏美娜」，分別是1954年11月5日掛8號風球的「柏美娜」、1972年11月8日掛8號風球的「柏美娜」，至於第三個則是兩年前11月2日掛8號風球的強烈熱帶風暴「尼格」。

11月13日的衞星圖片可見，熱帶氣旋桃芝未有明顯風眼。（Tropical Tidbits圖片)

據天文台資料，1954年超強颱風「柏美娜」襲港，天文台當晚發出8號東北信號，至翌日更發出9號風球；1972年11月，「柏美娜」以強颱風之姿再臨，天文台於11月8日發出8號風球，過去52年均是最遲發出的8號信號，至今日才被「桃芝」超越。

至於「尼格」則在2022年10月底開始生成，天文台先後於10月30日及31日發出一號風球及3號風球。當時各大電腦模式一致預報「尼格」會在11月2日，於本港以南150公里內掠過。天文台當日下午發出了8號風球。最終，尼格的移動路線不斷靠北，至到11月3日凌晨時分，於本港以南40公里左右掠過。

熱帶風暴桃芝11月13日晚上20時Ｏ即香港之東南約190公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片)

▼2022年11月2日 颱風尼格襲港▼



+ 2

+ 8

預測明早風勢強勁 吹6至8級東至東北風

天文台預料，隨着桃芝靠近珠江口，本港風力會進一步增強，按照現時預測路徑，桃芝會在明早（14日）最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，與其相關的烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶。

根據最新九天天氣預報，明早風勢強勁，吹6級（強風）至8級（烈風）東至東北風，初時離岸及高地更達到9級烈風，即平均風速達每小時76至87公里，稍後才降至4至5級（和緩至清勁），預料明日多雲，間中有狂風驟雨，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

天文台11月13日晚上8時40分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

馬會取消跑馬地夜馬第7至9場賽事

另外，賽馬會宣布為確保騎練、賽馬工作人士、會員、在馬場及場外投注站公眾人士的安全，決定取消今晚在跑馬地馬場舉行的第7至9場賽事。