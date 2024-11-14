桃芝風球｜今日間中狂風驟雨　初時雨勢有時頗大　日間風勢漸緩和

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／天兔/ 熱帶氣旋】八號風球生效，天文台會今日（14日）上午10時20分改發三號強風信號。天文台於清晨6時45分指出，桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。



天文台預測，本港地區今日吹強風至烈風程度東北風，稍後轉吹偏東風。日間風勢逐漸緩和。多雲，間中有狂風驟雨，初時雨勢有時頗大。氣溫介乎23至26度。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台展望，本周後期風勢緩和，驟雨減少。周末期間短暫時間有陽光。



圖為截至11月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



圖為截至11月14日清晨5時00分，天文台對桃芝的預測路徑。（天文台網頁圖片）

東北季候風影響 下周中期顯著較涼

天文台指出，桃芝會在今日橫過珠江口以南海域，在其與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。隨著桃芝在本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

在上午7時，熱帶風暴桃芝集結在香港以南約130公里，預料向西緩慢移動，橫過香港以南海域。

天兔增為強颱風 萬宜或下周初入南海

而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔，昨日逐步增強為強颱風，料在今明兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。

同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜有可能在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，南海中北部風勢頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月14日凌晨5時55分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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下周日起連日有驟雨 下周三低至20度

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）吹東風4至5級，初時高地間中6級。 大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，下午部份時間天色明朗，介乎25至27度。周六（16日）則短暫時間有陽光，最高氣溫回升至29度。

下周日（17日）至下周四（21日）均有驟雨，短暫時間有陽光。下周二（19日）氣溫降至21至24度之間，下周三進一步降至介乎20至23度，至下周四稍微回升。下周五（22日）短暫時間有陽光，回升至22至26度。