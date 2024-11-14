颱風天兔USAGI｜超強颱風級明攻進本港以東500公里　轉東北襲高雄

熱帶氣旋桃芝逐漸遠離本港，天文台今日（14日）傍晚發出特別天氣提示，指超強颱風天兔將在今晚至明日（14至15日）橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，明日移至香港東面500公里，其後向東北移向台灣南部。



未來數日身處台灣及日本的港人要注意，天兔將維持超強颱風的級數，於明日登陸高雄，並在下周日（17日）減弱至熱帶風暴，橫過日本沖繩縣。



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天文台：直接威脅不大

天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋天兔今晚及明日（14及15日）橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，大致移向台灣南部。

天文台預計，天兔與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大，天兔隨後會轉往東北方向，移向琉球群島一帶，並逐漸減弱。而本港明日仍有驟雨，周末期間短暫時間有陽光。

天文台預測天兔的位置及強度。（網頁截圖）

天兔明日繼續維持超強颱風登陸高雄

根據天文台預測路徑圖顯示，目前天兔位於香港東南偏東約960公里，中心附近最高持續風速每小時185公里，即達到超強颱風的級數。

雖然天兔會闖入香港800公里範圍內，但天兔的移動路徑為一個「大拗腰」，橫過呂宋海峽後，將以西北偏北方向，明日移動至台灣南部海域，再轉向東北移動，並維持強度以超強颱風的級數登陸高雄。

下周一減弱至熱帶風暴橫過沖繩

其後天兔將逐漸減弱，並在下周日（17日）以熱帶風暴的級數，橫過日本沖繩縣，下周一（18日）則轉成溫帶氣旋，繼續東北方向移動，但與日本本州保持逾數百公里的距離。