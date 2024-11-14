再打風？天文台發出颱風萬宜移動路徑圖　料下周二逼港400公里

【天文台／風球／預測移動路徑／萬宜／桃芝】熱帶氣旋桃芝為本港帶來有紀錄以來最遲8號風球，不過一風剛去，又有一風將來。現時集結在西北太平洋關島附近的另一熱帶氣旋萬宜（Ｍan Yi，香港提供名稱），正向西北移動並增強，天文台今早（14日）發出預測移動路徑圖顯示，預測萬宜下周日（17日）將增強為強颱風，橫過菲律賓呂宋中部，下周一（18日）進入南中國海中北部，在下周二（19日）早上跨進香港以南400公里警戒範圍，其後料續移向海南島一帶。



熱帶風暴桃芝已為香港追平1954年11月掛兩次風球最多的紀錄，若萬宜闖進本港800公里警戒範圍後，天文台發出一號風球，將因銀杏、桃芝及萬宜，共同創下11月掛風球次數最多的紀錄。



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香港天文台熱帶氣旋路徑資訊顯示，「萬宜」會在未來一兩日逐漸增強，大致移向菲律賓以東海域，料下周二（19日）早上逼近香港400公里範圍。（天文台圖片）

▼香港天文台預測路徑機率圖▼



香港天文台11月「萬宜」預測移動概率圖，料下周較大可能進入南中國海。（天文台圖片）

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▼中央氣象台熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



內地中央氣象台11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（中央氣象台圖片）

天文台料萬宜下周一闖進香港800範圍內或發出一號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊顯示，萬宜今早8時已增強為熱帶風暴級別，以每小時90公里轉向西北移動，並會在未來一兩日逐漸增強，大致移向菲律賓以東海域。至周六（16日）早上增強至颱風級別，再於周日（17日）增強至強颱風級別橫越菲律賓，繼續採取西北方向闖進南中國海中北部，預測於下周一（18日）早上進入香港800範圍內，並增強至颱風級別，料天文台屆時或會再次發出一號風球。根據預測路線，萬宜下周二（19日）早上會逼近香港400公里範圍，預測萬宜採取西北偏北的路線，橫過南海中北部。

台灣中央氣象署預測萬宜闖進南海後逼近香港

至於台灣中央氣象署及日本氣象廳的預測路徑同樣大致相近。惟前者製作的概率圖更顯示，萬宜闖進南海後，將採取西北偏北的路線，矛頭直指香港以南海域。

▼台灣中央氣象署熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



▼日本氣象廳熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



日本氣象廳11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

▼韓國氣象廳熱帶氣旋萬宜預測移動路徑圖▼



韓國氣象廳11月13日發表的「萬宜」預測移動路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

若氣象部門預測不變 2024年將創下歷年11月掛波次數最多記錄

翻查天文台資料庫，本港自1946年起，曾有15個熱帶氣旋需要在11月掛波。由桃芝逼近本港，天文台晚上11時10分將發出8號風球。換言之，連同上周掠過香港的銀杏，今年已追平1954年11月掛兩次風球記錄，也將創下有紀錄以來最遲8號風球記錄。

若按上述各氣象部門的預測圖，只要萬宜於未來數日不再大幅度更改路線，一旦下周一闖進本港800公里範圍後，天文台就有可能發出一號風球，今年便會再創下11月掛風球次數最多的記錄。