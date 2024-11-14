桃芝風球｜兩個「突變」更近本港影響更大　令天文台掛8號風球？

熱帶氣旋桃芝為港帶來有紀錄以來最遲的8號風球。這個處於「詭異」位置及級別的熱帶氣旋，從數據上分析，昨日（13日）出現兩個「突變」，料成天文台決定發出8號風球主因。



「突變」之一是桃芝在昨日下午較後時間移近香港時，烈風圈沒有縮小，反而擴大兩成，半徑增至167公里；而桃芝昨日下午突然抽向北移動，料成關鍵，而最終桃芝「超出」預期，最近在香港正南130公里掠過，比天文台昨晚預測在香港以南150至200公里內掠過更加接近。



熱帶風暴桃芝11月14日早上7時集結在香港以南約130公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片)

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橫瀾島、大老山、長洲泳灘測風站錄得烈風

桃芝昨日凌晨減弱為熱帶風暴後，至今日（14日）早上中心附近最高持續風速維持每小時85公里，未有再減弱。天文台今早近7時公布，在上午10時20分改發3號風球。

在8號風球期間，主要橫瀾島、大老山、長洲泳灘測風站在今日凌晨最高持續風速錄得烈風（8至9級)，其他主要天氣監測站多數錄得強風。

熱帶氣旋警告系統的8個參考測風站網絡。( 天文台圖片)

八個掛風球參考風站只中一個

天文台考慮發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡，所錄得的風力資料，即長洲、赤鱲角、青衣、啟德、西貢、沙田、流浮山、打鼓嶺，不過只有長洲一個達標。

天文台2007年起，當參考網絡中半數或以上的測風站錄得或預料錄得的持續風速達到有關的風速限值，且風勢可能持續時，便會發出8號風球。

熱帶氣旋桃芝11月13日下午5時，曾經

桃芝昨下午突然抽向北移動 超出預測與港距離

天文台原預計桃芝在香港以南約200公里掠過，會降至熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時65公里。雖然桃芝有所減弱，但中心風力一直維持每小時85公里，即熱帶風暴上限。桃芝昨日下午5至6時突然抽向北移動，其後向西北移動，結果天文台在晚上8時許公布，在11時10分改發8號風球，並預測桃芝會在今早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過。

桃芝之後續向西北移動，最終在北緯21.1度才轉向西北，在本港正南約130公里掠過，比修訂預測更近。

▼11月13日 政府飛行服務隊拍攝到熱帶風暴桃芝風眼一帶▼



烈風圈半徑擴大並移近香港 覆蓋全港

天文台昨早預料桃芝會在今日早上於本港以南約200公里內掠過，會否改發8號風球視乎明早桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。烈風區方面，在昨早8時，桃芝的烈風圈（風速超過每小時33海浬／61公里）半徑約140公里（75海浬），半徑較前日縮小28公里(15海浬）或兩成。

按當時的預測移動路徑圖，料桃芝今早8時在天文台尖沙咀總部正南160公里掠過，其時仍為熱帶風暴，天文台距香港南端的蒲台島約17公里，因此，以當時評估若桃芝烈風圈不再縮小，烈風圈外緣可能擦過香港南端。

不過昨日下午，天文台更新桃芝的烈風圈評估，擴大至167公里（90海浬），即烈風圈足以覆蓋至大圍以南，即大半個香港。其後桃芝再行近30公里，烈風圈足以覆蓋全港，令天文台發出8號風球的可能性大大提高。