桃芝風球｜近60年11月首次4個熱帶氣旋並列　天文台一圖科學解謎

上周起西北太平洋四個熱帶氣旋相繼形成，是自1961年以來的首次四旋並立。「銀杏」、「桃芝」先後進入南中國海，「天兔」也將在明日（15日）擦過南海東北部，而「萬宜」也較大可能在下周初攻入南海中北部，屆時將成為本月第三個影響香港的風暴。為何今個月特別「風」狂？



天文台科學主任撰文，輔以圖片解釋，指初步分析顯示，今年11月上旬的副熱帶高壓脊較正常強，位置亦較正常偏北及向西伸展，並未有覆蓋氣候上西北太平洋熱帶氣旋主要形成區域，因此熱帶氣旋可以在副熱帶高壓脊南側的輻合帶形成；同時四個熱帶氣旋環流均較小，並保持一定距離（大於10至15經度），令它們有一定空間發展，較強及西伸的副熱帶高壓脊令這些熱帶氣旋形成後，採取偏西路徑橫過西北太平洋及南海，避開向北進入較涼海水及較強垂直風切變等不利熱帶氣旋發展的區域。



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本港時間11月12日上午8時的衛星雲圖。（天文台圖片）

天文台科學主任在「天氣隨筆」專欄撰寫題為《風」盛的11月》文章，指出：

．「桃芝」繼「銀杏」後影響本港，令天文台需要發出二戰後年內最遲發出的八號信號。

．今年11月，西北太平洋及南海曾同時出現四個熱帶氣旋：「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」，是1961年以來首次。

．位於西北太平洋的「萬宜」會在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

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為「桃芝」發8號風球解釋：本港受其北面烈風區威脅

文章指出，繼「銀杏」影響香港後，相隔僅僅31小時，天文台因應「桃芝」而在本周一（11日）晚上再次發出熱帶氣旋警告信號。

天文台為「桃芝」發出8號風球解釋，指相對超強颱風「銀杏」，「桃芝」在靠近華南沿岸時強度明顯較弱，但由於路徑頗為接近香港，令本港受其北面的烈風區威脅，天文台需要在本周三（13日)深夜發出八號烈風或暴風信號，是二戰後年內最遲發出的八號信號，亦是繼1954年後再度在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號。

受「桃芝」影響，本港大部份地區吹強風至烈風程度東北風。（天文台圖片）

天文台指出，今日（14日）早上，「桃芝」在香港以南約130公里掠過，在與東北季候風的共同影響下，本港大部分地區吹強風至烈風程度東北風。在「桃芝」影響本港期間，各區間中有狂風驟雨。

本港在11月13日12時至14日12時的雨量圖。（天文台圖片）

11至12月正常時副熱帶高壓脊令熱帶氣旋在較南位置形成

今年11月西北太平洋及南海同時出現四個熱帶氣旋，是自1961年以來首次。天文台指出，氣候上，西北太平洋熱帶氣旋的主要形成區域位於菲律賓以東的暖水區。

在正常情況下，由於西北太平洋的副熱帶高壓脊在秋季開始向赤道南退，並在11至12月逐漸覆蓋該暖水區，熱帶氣旋通常會在較南的位置形成，並採取偏西路徑影響菲律賓中部、南海南部及越南一帶，或在副熱帶高壓脊中的弱點轉向偏北方向移動及減弱。

正常情況下，11至12月的氣候平均副熱帶高壓脊位置及熱帶氣旋路徑示意圖。（天文台圖片）

副熱帶高壓脊較強、偏北及向西伸展 有利熱帶氣旋高壓脊南側形成

天文台表示，按初步分析，今年11月上旬的副熱帶高壓脊較正常強，位置亦較正常偏北及向西伸展，並未有覆蓋氣候上西北太平洋熱帶氣旋主要形成區域。因此在適合的大氣條件下，熱帶氣旋可以在副熱帶高壓脊南側的輻合帶形成。

文章指出，四個熱帶氣旋環流均較小，並保持大於10至15經度的一定距離，令氣旋有一定空間發展。此外，較強及西伸的副熱帶高壓脊令這些熱帶氣旋形成後，採取偏西路徑橫過西北太平洋及南海，避開向北進入較涼海水及較強垂直風切變等不利熱帶氣旋發展的區域。在種種因素影響下，最終西北太平洋及南海同時出現四個熱帶氣旋。

特別情況下，今年11月上旬副熱帶高壓脊位置及熱帶氣旋路徑的示意圖。（香港天文台圖片）

東北季候風偏弱、南海水溫仍暖「吸風」入南海北部

天文台指截至11月14日，「銀杏」及「桃芝」受副熱帶高壓脊南側的引導氣流影響而進入南海北部。由於11月上旬影響廣東沿岸及南海北部的東北季候風偏弱，以及南海水溫普遍仍然溫暖，溫度為26度或以上，導致「銀杏」及「桃芝」可以維持一定強度接近廣東沿岸，令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。

料「萬宜」影響華南沿岸

天文台預料，位於呂宋附近的「天兔」會在14日至15日期間橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部並逐漸減弱，隨後轉向東北方向移動，移向琉球群島一帶。此外，位於西北太平洋的「萬宜」會在下週初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

熱帶氣旋「天兔」路徑圖（更新時間：11月14日12:30）。（香港天文台圖片）