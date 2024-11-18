颱風萬宜｜一號風球生效　晚上有雨及較涼　天文大潮或致低窪水浸

【天文台／萬宜／動移路徑／風球／打風／水浸／天文大潮】颱風萬宜今日（18日）凌晨進入本港800公里範圍。天文台早上6時40分發出一號戒備信號，稱萬宜今日仍與本港保持約400公里或以上距離，預料本港日間尚未普遍吹強風，一號戒備信號會至少維持至下午6時。按照現時預測，萬宜會逐漸減弱，但因萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響，明日（19日）該區風勢頗大。今晚至明日初時是否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。



天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港地區今日（18日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。晚上有幾陣雨，天氣較涼。吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，隨後一兩日風勢頗大，海有湧浪。預料明日（19日）及星期三（20日）間中有雨，氣溫進一步下降，最低氣溫在18度或以下。



圖為截至11月18日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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維港水位或漲至海圖基準面以上約3米

天文台今晨指出，今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料維港的海水高度會在今晚至明日凌晨上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳則上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。

在上午7時，颱風萬宜集結在東沙之東南偏南約650公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。

颱風萬宜11月18日清晨7時集結在香港之東南約650公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。（天文台圖片）

本周後期天色漸轉明朗

天文台預料，東北季候風會在未來數日影響華南沿岸。受萬宜及東北季候風的共同影響，未來一兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，氣溫逐步下降，海有湧浪。

隨著萬宜遠離沿岸地區並逐漸減弱，本周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗。預料另一股達強風程度的東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大，早晚仍然稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月18日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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明日至周四有幾陣雨 周三低見18度

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）至周四（21日）均多雲及有幾陣雨。其中明日稍後雨勢較為頻密，與周三（20日）均海有湧浪。稍後雨勢較為頻密。明日介乎19至23度；周三及周四低見18度，周三最高僅21度。

周五（22日）至下周二（26日）短暫或部份時間有陽光，周五氣溫回升至介乎19至23度。 周六（23日）最低氣溫重回2字眼，與下周日（24日）均介乎20至24度。