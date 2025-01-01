天文台料下周四五跌至14度　早晚相當清涼　下周初日間非常乾燥

近日香港氣溫大致清涼，踏入2025年，天文台預料未來氣溫會逐步回落，至下周四（9日）最低氣溫將跌至攝氏14度。除此之外，下周日至周一（5日及6日）較為乾燥，預料最低相對濕度至有35%，市民注意保暖的同時，也要注重保濕，以免皮膚因太乾燥爆拆。



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天文台最新九天天氣預報顯示，未來9天天氣大致天晴有陽光，氣溫會逐漸下降，周六（4日）最高氣溫跌破攝氏20度至19度，最低氣溫也會降至15度；之後大致維持在15至22度之間，下周四（9日）最低溫度將進一步降至14度，最高也只有18度，但大致天晴及乾燥，早上相當清涼。

九天天氣預報料未來九日氣溫逐漸下降。（天文台圖片）

除要留意氣溫外，天文台預料本周末至下星期都會較為乾燥，下周日至周一最低相對濕度更只有35%，預料該兩天天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，市民須注意保濕。

天文台又表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區及南海北部，預料一股乾燥的東北季候風會在周五（3日）抵達華南沿岸，該區漸轉天晴，受季候風持續影響，周末至下周中期華南沿岸早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

今明方面，天文台料大致多雲，今晚及明早有一兩陣微雨，天氣清涼，最低氣溫約攝氏17度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度，吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。

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