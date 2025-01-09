寒冷天氣警告生效　天文台預測市區將跌破12度　一區周日早上5度

撰文：倪清江
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一股強烈冬季季候風今晚（9日）今晚抵達廣東沿岸地區，本港晚上氣溫開始下降，寒冷天氣警告現正生效。天文台料明早（10日）市區（尖沙咀天文台總部）氣溫降至攝氏12度；天文台預測新界再低幾度，不過不止兩三度，自動分區天氣預報顯示，未來數日最凍是清晨時分，市區及新界差距介乎4至6度，其中預測下周日（12日）市區11度，而北區打鼓嶺只有5度，屬嚴寒級別（7度或以下）。

▼1月9日　寒風來臨前的中午陽光普照▼

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▼1月9日　自動分區天氣預報1月10日至13日預測▼

(天文台圖片）
(天文台圖片）
香港天文台發寒冷天氣警告　今晚氣温顯著下降　明早市區11至12度天文台：今晚氣溫顯著降　新界部份地區明早嚴寒　周末晚間或結霜天氣｜今早市區約15度　晚上顯著降溫　周末期間低至11度寒潮｜周五最低12度　天文台再調周末預報　最低11度日夜相差7度天氣｜今早清涼市區約16度　明日稍後降溫　周五起3天低至12度寒潮｜天文台微調預報　料周五起3日市區最低12度　最凍不是半夜天氣｜今日天晴早上清涼約16度　周四起降溫　周五及周六低至12度寒潮｜天文台圖解寒風如何南下　料周四一夜跌8度　一區周六嚴寒
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