寒冷天氣警告生效 天文台預測市區將跌破12度 一區周日早上5度
撰文：倪清江
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一股強烈冬季季候風今晚（9日）今晚抵達廣東沿岸地區，本港晚上氣溫開始下降，寒冷天氣警告現正生效。天文台料明早（10日）市區（尖沙咀天文台總部）氣溫降至攝氏12度；天文台預測新界再低幾度，不過不止兩三度，自動分區天氣預報顯示，未來數日最凍是清晨時分，市區及新界差距介乎4至6度，其中預測下周日（12日）市區11度，而北區打鼓嶺只有5度，屬嚴寒級別（7度或以下）。
▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼
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▼1月9日 自動分區天氣預報1月10日至13日預測▼
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