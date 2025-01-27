蛇年｜警方料40萬人觀賞除夕煙花匯演　增設臨時巴士站載客返口岸

蛇年將至，本港節慶活動豐富，大年初一及年初二晚上（29日及30日）將分別舉行煙花匯演及花車巡遊。警方今日（27日）表示，去年花車巡遊舉行期間，尖沙咀最高峰時段達2.8萬人，至於不久前的除夕煙花匯演，維港兩岸合共聚集40萬人，估計今年新春兩個活動的觀眾人數相近。

至於今個農曆新年跨境口岸並無安排延長開放，警方解釋，由於煙花匯演及花車巡遊，在晚上8時至9時許結束，「旅客有足夠時間上到車」，又強調在西九龍高鐵站匯民道增設臨時巴士站，以便旅客返回跨境口岸。



▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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大年初一維港兩岸有煙花匯演 年初二尖沙咀有花車巡遊

新春將至，本港的節慶活動豐富，旅發局將在大年初一晚上，在尖沙咀舉行國泰新春國際匯演之夜，觀眾席門票已全部售罄。翌日大年初二晚上8時正，維港兩岸將舉行蛇年賀歲煙花匯演，全長23分05秒，共發放23,888枚，與全港市民和旅客共賀新歲。

西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒。（廖雁雄攝）

上月底除夕煙花匯演維港兩岸聚集40萬人

西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒表示，不會估算觀眾人數，但提到去年農曆新年舉行的花車巡遊，尖沙咀最高峰時段達2.8萬人，而上月底舉行的除夕煙花匯演，維港兩岸合共聚集40萬人。「相信呢兩次活動大概需要處理差唔多人數。」

▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼



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西九龍高鐵站外將增設臨時巴士站至跨境口岸

被問到為何跨境口岸不延長開放，何雋軒解釋，由於煙花匯演及花車巡遊，在晚上8時至9時許結束，「旅客有足夠時間上到車」，屆時西九龍高鐵站外的匯民道，將增設臨時巴士站，方便旅客返回皇崗口岸及深圳灣口岸。他又指有信心安排足夠警力，讓兩次活動順利完成。