立春｜春季易引發季節性流感或過敏 中醫教你調理貼士 助長陽氣

立春24節氣，春季易引發季節性流感或過敏，到底這季節如何調補養生？本文將由中醫教調理貼士，助長陽氣，減少生病的機會。

本文作者：林之蘭 註冊中醫師



嚴冬已去 容易引發季節性流感

「風者，百病之始。」——《黃帝內經》

春天以風為主令，而其餘病邪，譬如立春早春常見的寒邪、濕邪，均可以藉助風邪侵犯人體，變成常聽説的「風寒」、「風濕」。其實寒冬按時序已經過去，但春寒陡峭，天氣尚有嚴寒、加上早春細雨綿綿，此時應該就是香港人最怕的「濕凍」。

常見春天好發疾病：

1.季節性流感

2.過敏反應，誘發哮喘、鼻敏感等

中醫調理小知識

立春為「四立」節氣之一，是爲春季的開始，有陽氣升發、萬物更新的概念。食物方面我們可以選擇一些時令食材，特別是發芽類別的，譬如芽菜、韭菜、洋葱等。這些食材以來有升發陽氣之意，同時帶有辛味，能助陽發散，鼓舞身體潛藏的陽氣。

Tips：

1.皮膚病、瘡瘍患者慎用、特別不適合發炎紅腫熱痛的患者，以及體質偏熱、帶濕熱或陰虛火旺的病人。

2.中醫不是喜歡叫人戒口的嗎？其實辣椒、生薑等有温中散寒的作用，適當加入春天飲食中也符合時令升發之意，但市面辣味食物多帶大量紅油、牛油，再加上肥膩甘厚之物、用火鍋烹調等，反而生為濕熱停滯體内，妨礙腸胃消化。

立春此時可以多曬背部，讓自己微微汗出，可以讓身體氣機流動之餘，也能助長陽氣，合應春天升發之氣。

Tips：

督脈，被譽為“陽脈之海”，位於背脊的正中，而兩側則是足太陽膀胱經。透過適度的日曬可以有效地疏通經脈，不僅能促進氣血流通，還能補充身體所需的陽氣，推動溫煦固攝作用。

新年期間難免會享用大量的佳餚美饌，加上假期運動量減少，體重增加在所難免。其實，春季陽氣逐漸上升，人體的新陳代謝亦隨之活躍，不妨利用這段時間適當進行戶外運動，譬如遠足、在海旁跑跑步等。這樣不僅能有效控制體重，還能增強體質，幫助我們更好地適應春天多變的氣候。保持運動，讓身體在春風中更為輕盈！如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。