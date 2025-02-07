天氣｜天文台：強烈季候風抵達　今晚跌至13度　周日或降至9度

天文台於今日（2月7日）凌晨0時00分發出特別天氣提示， 稱一股強烈冬季季候風會在今早逐漸影響華南沿岸，本港今日稍後氣溫將逐步下降，天文台屆時會發出寒冷天氣警告。預料明日（8日）早上市區氣溫會在11度左右，渣打馬拉松舉行的星期日（9日）料進一步下降至9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。



天文台預測，本港今日（2月7日）大致多雲。早上清涼及有一兩陣微雨，氣溫約15度。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約18度。稍後氣溫逐步下降，晚上市區最低氣溫約13度，新界再低一兩度。吹和緩東北風，北風逐漸增強。



圖為截至2月7日凌晨2時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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周末期間高地氣溫或接近冰點 天文台籲注意保暖

天文台在特別天氣提示提醒，周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。此外，由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

▼2月2日 馬鞍山恆明街休憩處櫻花盛開▼



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下周中期稍為回暖及較潮濕

天文台指出，一股強烈冬季季候風會在今早逐漸影響華南沿岸，周末期間該區早晚寒冷，內陸地區嚴寒，漸轉天晴乾燥。隨著季候風在下周初被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫稍為回升，天氣較為潮濕及有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一仍早上寒冷最低12度 情人節多雲有幾陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）及下周日（9日）早晚寒冷及乾燥，明日料介乎11至17度，周日跌至10至16度之間。

下周一（10日）仍早上寒冷，日間乾燥，介乎12至17度。隨後氣溫回升，下周二（11日）料短暫時間有陽光。稍後有一兩陣微雨，介乎15至19度。下周三（12日）至下周六（15日）均最低16度，連日最高在19度或20度。下周五（14日）情人節大致多雲，有幾陣雨，介乎16至19度。