寒流｜天文台預測周日降至9至10度　新界多處嚴寒　高地或近冰點

一股強烈冬季季候風會在明早（7日）抵達華南沿岸，天文台今日（6日）再下調未來數日天氣預報。



天文台下午4時半發出特別天氣提示，預測本港明日稍後氣溫將逐步下降，屆時會發出寒冷天氣警告；預料星期六（8日）早上市區（尖沙咀天文台總部）氣溫會在11度左右，星期日（9日）進一步下降至9至10度水平，或創入冬以來最低紀錄；周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。



天文台指由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台預測強烈冬季季候風明早逐漸影響華南沿岸，周末期間本港早晚寒冷，內陸地區嚴寒，漸轉天晴乾燥；預測明日大致多雲，明早清涼及有一兩陣微雨，氣溫約15度，日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約18度，到深夜降至13度，較昨日（5日）預測低1度。

天文台預測強烈冬季季候風明早逐漸影響華南沿岸，周末期間本港早晚寒冷，內陸地區嚴寒，漸轉天晴乾燥；預測明日大致多雲，明早清涼及有一兩陣微雨，氣溫約15度，日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約18度，到深夜降至13度，較昨日（5日）預測低1度。

天文台今日上午11時半修訂九天天氣預報，維持星期六（8日）氣溫介乎11至17度，不過再下調星期日（9日）的預測，料介乎10至16度，較昨日預測低1度，吹北風4至5級，稍後東風4至5，日間非常乾燥。當日將舉行渣打馬拉松，料有約7.5萬人參加，需留意天氣轉變。寒流將持續至下周一（10日），氣溫料介乎12至17度。

天文台自動分區天氣預報顯示2月9日早上6時市區寒冷，新界地區嚴寒（攝氏7度或以下）。（天文台圖片）

自動分區天氣預報顯示，星期日早上6時市區氣溫10度，與赤鱲角及橫瀾島為最高氣溫；屯門、青衣及黃竹坑等只有9度，將軍澳及濕地公園料降至8度；沙田（中文大學）、大埔、上水等低7度，屬嚴寒水平，而打鼓嶺最凍，料降至5度；大帽山腳的石崗料只有7度，以每高1000米下跌6度計，高達957米的大帽山，料將只有1度。

天文台2月6日上午11時半更新九天天氣預報，下調2月7日至10日氣溫預測。（天文台圖片）

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隨着季候風在下周初被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫稍為回升，天氣較為潮濕及有一兩陣雨。