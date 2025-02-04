渣馬｜強烈冬季季候風周日一齊跑　天文台最新預測或降至10至11度

天文台今日（4日，年初七「人日」)指出，預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒。天文台今日調低本周六（8日）及下周日（9日）氣溫預測，料周日市區（天文台尖沙咀總部）清晨最低氣溫可能降至10至11度水平，部分時間有陽光，日間非常乾燥，當日參加渣打馬拉松的跑手要留意天氣。



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周日市區氣溫有可能接近入冬以來最低紀錄

天文台表示，受東北季候風影響，本港今早（4日）天氣寒冷，但日間陽光充沛，氣溫稍為回升，預料一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。

天文台科學主任今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表文章《寒風下的馬拉松》，指出星期三至星期五（5至7日）早上持續清涼。受強烈冬季季候風影響，周末期間本港天氣轉冷，星期日（9日）早上市區最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄。星期日天色逐漸好轉，日間非常乾燥。

自動分區天氣預報顯示星期日（2月9日）早上5時各區氣溫分佈。（天文台圖片）

打鼓嶺周日清晨嚴寒 料降至7度

一股強烈冬季季候風會在星期五（7日）逐漸影響華南沿岸，周末期間本港天氣轉冷。天文台表示，根據現時評估，星期日（9日）早上市區最低氣溫可能降至10至11度水平，有機會接近入冬以來的最低紀錄，即1月27日年廿八錄得的10.6度；北區打鼓嶺清晨料降至7度，屬於嚴寒級別，其他新界地區也料降至9度。

天文台「地球天氣」網頁顯示電腦模式對星期日天色好轉的時間仍有分歧。橙色代表較空氣中的水汽較少，而藍色則表示較多。（天文台圖片）

天文台表示，「地球天氣」網頁最近新增的高空天氣預報顯示，電腦模式對星期日天色好轉的時間仍有分歧。

受季候風支配，天文台預料星期日本港天色逐漸好轉，日間非常乾燥。可是轉晴的時間仍有不確定性，歐洲電腦模式預計廣東沿岸星期日大致晴朗（情景一），但人工智能預報系統「歐中AIFS模式」則預測大氣中層的水汽仍會在星期日早上影響該區，在此情境下雲量會較多（情景二）。

天文台2月4日下午4時半更新九天天氣預報。（天文台圖片）

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天文台表示，適逢星期日舉行馬拉松比賽，提醒跑手要留意天氣變化，注意保暖。起跑前亦要做足熱身運動，亦可參考教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德的冬天運動錦囊，；另要多關心身邊的長者和慢性病患者，並留意天文台最新天氣預報。

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