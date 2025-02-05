渣馬｜天文台料周六日氣溫「雙11」　下周五2月14日情人節有冷雨

渣打馬拉松下周日（9日）早上舉行，跑手要注意，一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，天文台預料周末期間早上寒冷，內陸地區嚴寒，今日（5日）微調天氣預測，下調周六（8日）市區（天文台尖沙咀總部）氣溫攝氏1度，預測與下周日最低氣溫並列「雙11」，即兩日最低均11度；而自動分區天氣預報顯示，下周日早上7時市區氣溫會再低至10度，北區打鼓嶺降至5度。



下周五2月14日是情人節， 天文台預測當日氣溫介乎16至19度，大致多雲及有一兩陣雨，外出慶祝情侶要留意；至於下周三（12日）是中國情人節之稱的正月十五元宵節，天色也一般，天文台料大致多雲，有一兩陣微雨，稍後沿岸有薄霧，氣溫介乎16至20度。



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天文台料周日氣溫可能接近入冬最低紀錄

天文台表示，一股偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區；而一股強烈冬季季候風會在星期五抵達華南沿岸，周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，華南漸轉天晴乾燥。隨着季候風在下周初被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。

天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」專欄發表文章《寒風下的馬拉松》，指出受強烈冬季季候風影響，周末期間本港天氣轉冷，星期日（9日）早上市區最低氣溫可能降至10至11度水平，有可能接近入冬以來的最低紀錄；星期日天色逐漸好轉，日間非常乾燥。

天文台2月5日下午4時半更新九天天氣預報。（天文台圖片）

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自動分區天氣預報顯示周日清晨市區10度、打鼓嶺5度

自動分區天氣預報顯示，市區氣溫將會周五（7日）下午最高19度逐步回落，到午夜降至14度；在周六凌晨再繼續跌，到清晨市區低見11度，新界再低1至3度，打鼓嶺料錄得8度，而市區日間將回升至17度，入夜後再下降；預測到下周日清晨7晨，市區將低見10度，北區打鼓嶺降至5度，其他區介乎7至9度。

自動分區天氣預報顯示星期日（2月9日）早上7時市區氣溫只有10度，北區打鼓嶺降至5度。（天文台圖片）

渣馬跑手留意：周日日間非常乾燥 相對濕度最低35％

天色方面，天文台預測周五會由吹東北風4至5級，漸轉北風5級；大致多雲，有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗；周六吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，下午部分時間有陽光及非常乾燥，相對濕度介乎35％至75%；下周日渣馬舉行當日，吹北風4至5級，稍後東至東北風4級，大致天晴，日間非常乾燥，相對濕度介乎35％至70%。

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下周三元宵節有一兩陣微雨 下周五情人節有一兩陣雨

下周三是元宵節，下周五則是情人節，九天天氣預報顯示天色不太好，較為潮濕。天文台預測元宵節氣溫介乎16至20度，大致多雲，有一兩陣微雨，稍後沿岸有薄霧；情人節稍為清涼，氣溫介乎16至19度，吹東至東北風4至5級，大致多雲及有一兩陣雨。

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