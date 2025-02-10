寒冷天氣警告｜今早市區約13度　新界再低兩三度　明日氣溫回升

寒冷天氣警告繼續生效。天文台預測，本港今日（2月10日）大致天晴。早上市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及寒冷。日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約18度。晚上雲量增多。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。



截至今晨5時50分，天文台錄得12.9度。多區均在13度以下，其中深水埗、黃大仙僅11.5度，沙田僅10.8度、大埔11度、打鼓嶺9.3度；全港以北潭涌的6度最為低溫。天文台展望，明日（11日）氣溫回升，漸轉多雲。星期三（12日）正月十五元宵節，當日較為潮濕及有一兩陣雨。隨後一兩日風勢較大。



圖為截至2月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼



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周中至周末大致多雲及有一兩陣雨

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。受較潮濕的偏東氣流持續影響，本周中期至周末華南沿岸大致多雲及有一兩陣雨，初時有薄霧。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月2日 馬鞍山恆明街休憩處櫻花盛開▼



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明日最低15度 情人節多雲有一兩陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，介乎15至19度。周三（12日）及周四（13日）均有一兩陣雨，及沿岸有薄霧，分別最低17度及16度，最高均為20度。下周五（14日）情人節大致多雲及有一兩陣雨，介乎16至19度。

周六（15日）及下周日（17日）仍多雲及有一兩陣雨，分別最低17度及16度，最高均為20度。下周一（18日）為二十四節氣的「雨水」，當日及下周二（19日）均部份時間有陽光，同介乎16至20度。