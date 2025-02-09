天文台解釋突調高氣溫預溫　指廣東沿岸現雲層　如為大地「冚被」

一股強烈冬季季候風南侵，天文台原預測今日（9日）早上市區（尖沙咀天文台總部）最低氣溫攝氏10度，甚或降至9度，不過昨晚（8日)11時20分突將預測調高1度，改為最低11度，最終今早8時錄得11.8度，而今日的渣打馬拉松也是近21年最凍。



天文台今（9日）發表一篇名為《冷空氣來襲記住冚被 》的天氣隨筆，解釋突發改動原因，指一道雲帶在昨日逐漸覆蓋沿岸地區，這片薄雲層有助阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能，阻礙大地降溫，像為大地「冚被」，減少今早的降溫幅度。



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天氣隨筆《冷空氣來襲記住冚被 》

星期六（２月8日）香港各區的最低氣溫分佈。（天文台網站）

天文台指，上周五（7日），一股強烈冬季季候風抵達華南沿岸，令本港氣溫逐步下降，昨早（8日)市區氣溫普遍下降至11度左右，新界再低兩、三度，而高地更達嚴寒水平。大帽山的最低溫度僅1.4度，接近冰點溫度。周末期間部份地區風勢較大，風寒效應亦較為明顯，因此預測今早市區氣溫降至9至10度。

「地球天氣」網頁的天氣預報顯示，電腦模式大多認為昨日晚上8時的大氣較乾。橙色代表較空氣中的水汽較少，而藍色則表示較多。（天文台圖片）

天文台形容，昨晚「大地為大家拉來了『救兵』」，令本港今早的降溫幅度沒有那麼大。根據各電腦模式的預測，廣東沿岸高空的大氣在昨晚上維持較為乾燥的形勢，不利雲層的形成（上圖）。

衛星圖像顯示昨日晚上8時廣東沿岸受一道雲帶覆蓋。（天文台圖片）

但從衛星圖像可見，一道雲帶在昨日稍後逐漸覆蓋沿岸地區，像為大地「冚被」（上圖）。昨晚的溫熵圖亦顯示高空約2公里高度上有一層薄薄但水分飽和的空氣（下圖），而水汽的變化影響了地面溫度下降的速度。

昨晚8時的溫熵圖顯示大氣800百帕斯卡的高度附近的氣溫與露點溫度相同，即大氣到達飽和狀態。大氣低層800百帕斯卡的高度離海平面約2公里。（天文台圖片）

天文台指，這片薄雲層能阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能，然後重新釋放回地面，像一張毛毯，阻礙大地降溫，令輻射冷卻效果在晚間較弱，直至接近日出時份雲層開始轉薄，降溫速度才加快，今早氣溫降至10至11度左右。

至今日早上8時左右的天文台氣溫（紅線）及相對濕度（藍線）的過去24小時時間序列。（天文台圖片）

天文台指，隨着季候風在本周初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，本周中期廣東沿岸氣溫會逐漸回升，雲量增多，天氣較為潮濕。