渣打馬拉松天氣｜近21年最凍舉行日　天文台上調預測今早最低11度

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，天文台昨晚（8日）11時20分更新天氣預測，料市區、即天文台尖沙咀總部及全馬和半馬起跑位置，今早最低11度，較原預測10度上調1度，不過仍可能打破2011年渣馬舉行日錄得的12.2度，成為自2004年後，近21年最凍的舉行日。



不過跑手要留意，天文台預測吹北風4至5級，稍後東風5級，離岸及高地間中6級，大風加上寒冷，天文台指部分地區風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。



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天文台2月8日晚上11時20分更新九天天氣預報，調高2月9日氣預測1度。(天文台圖片）

天文台指強烈冬季季候風會在今日繼續為華南沿岸帶來寒冷的天氣，該區大致天晴及非常乾燥，內陸地區早晚嚴寒

天文台昨晚11時20分更新九天天氣預報，調高今日的氣溫預測，料介乎11至17度，比日昨日預測10至16度高出1度；預測今日初時部分時間多雲，天氣非常乾燥，相對濕度最低30%，最高70%。

自動分區天氣預報顯示，港九各區普遍今早降至11度，新界地區料只有9至10度，打鼓嶺7度。

渣打馬拉松自1997年起舉行，多數在2月舉行，自2015年才間中在1月舉行，因疫情改動，2021年10月24日也曾補辦了一次。歷來以第8屆2004年2月8日最凍，天文台當日錄得市區8.3度，最高也只有10.3度；其次是2011年2月20日，最低12.2度。

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