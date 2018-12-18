【01天氣】冬天愛邊爐或因脾胃虛　醫師教路辦識五大熱氣緣由

踏入冬季，最受香港人歡迎的「飲食活動」，相信必數「打邊爐」，但經常打邊爐，如此飲食習慣對健康無益甚至有害，然而，原來經常喜愛打邊爐，原來也可能是隱然反映身體狀況，有中醫師直指，經常愛好打邊爐且特別喜歡辣湯、辣配料以刺激胃口的人，原因是脾胃虛弱致令食慾欠佳。至於常言打邊爐會令人「上火」，但原來「火」也有虛、實之分，而適當選擇打邊爐時的飲料，就能有效地防止上火了。

冬天是打邊爐的旺季，大家可以一邊圍爐取暖，同時進食各樣美食，更能邊食邊飲邊談天，是冬天裡一大賞心樂事。香港人甚愛打邊爐，近日市面上不同食肆都有推廣打邊爐套餐，由一人快餐式火鍋到限時任食，又或不同口味的火窩，可說是任君選擇。

麻辣火鍋近年大行其道。（小紅書）

脾胃好飲食愛清淡

不過，過量的打邊爐影響健康，短期則可能會造成腸胃不適，長期就因吸取過多脂肪、鹽份等，隨時帶來健康隱患，但其實打邊爐偏愛辣湯、辣配料的人士，除了是基於個人喜好，更可能是因為本身有脾胃虛弱問題。

菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚接受《香港01》訪問時解釋，因為脾胃虛弱的人往往食慾欠佳，打邊爐的辣湯底和辣配料可刺激加強食慾，「愈是脾胃功能好的人，往往反而喜歡清淡的飲食。」雖然有關現象並非必然，但確存在此類情況。

紅肉比較燥熱。（小紅書）

火分虛實 進食過熱易「傷陰」

打邊爐這飲食方式，被形容為容易上火，背後理由又何在？余醫師指，原來打邊爐造成「熱氣」來自五大原因：

第一，是脾胃虛弱而氣血又不足的人，食用辛辣火鍋的時候會容易導致上火，而這通常屬「虛火」

那打邊爐時如果不食辣湯底又是否不會上火？原來卻是不一定的，因為對平日氣血旺盛的人來說，打邊爐時如果進食太多肉類，尤其是羊肉、牛肉等，而這類食物非常燥熱，也會容易導致上火，不過這種通常是「實火」。

余醫師指，原來打邊爐造成「熱氣」來自五大原因。

打邊爐有地域季節之分

第三，原來導致容易上火的另一原因是溫度。由於人的全身皮膚無時無刻都與外界進行能量交流，而在打邊爐的時候，溫度升高，令到全身皮膚體溫升高，與外界的能量交流加快，導致出汗過多，同時食用過熱的食物，也令到體內溫度升高，就會容易「傷陰」，導致出現上火。

第四，是打邊爐其實有地域性和季節性，如四川一帶地方，不同季節時潮濕及寒冷非常明顯，打邊爐可祛濕也可驅寒，惟香港地域不同，如一年四季經常打邊爐，就易會上火。

第五，由於港人晚餐時間較遲，甚至會以打邊爐當作宵夜，而晚上屬陰，是陽氣應該要休息的時候，結果打邊爐會繼續擾亂了氣血，容易引起陰虛火旺。這也會容易引起上火。

冰冷飲料來不及加熱和吸收，也來不及變成更多津液。（資料圖片）

鮮榨雪梨葡萄汁更易吸收

上火的後果，就是無論是虛火或實火，都會容易引起喉嚨痛、失眠、皮膚過敏、煩躁不安、生暗瘡、便秘、感冒等疾病。而為了減少熱氣，不少餐廳就會提供如酸梅汁或汽水等飲料，但是否有幫助？

由於飲用的是冰凍的酸梅汁或冰凍汽水啤酒。余醫師直言，「水和津液在中醫的角度是兩個完全不同的概念」，而冰凍的酸梅汁或冰水進入身體後，需經胃的加熱及小腸吸收後才能變成「津液」，冰冷飲料來不及加熱和吸收，也來不及變成更多津液，將導致補充體液量不足，最後陽氣仍過於旺盛，故仍是會上火，喝下的冰凍飲料往往最終只經小便排出體外。

他建議，飲用常溫的鮮榨雪梨汁或葡萄汁，可更快更易吸收變成津液，才能有效防止上火機會。另外，他又提醒，市民應盡量選用清湯以及避免選擇紅肉，而且不宜進食過飽。